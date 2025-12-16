Dani Senabre: "Cuando me decís que el Barcelona de Guardiola y de Messi ha ganado lo que ha ganado por Negreira, ahí sí que yo..."

El periodista Dani Senabre ha analizado en El Partidazo de COPE el discurso de Florentino Pérez, señalando que existen dos debates principales: el Caso Negreira y, el que considera más noticiable, el motivo por el que el presidente del Real Madrid "dice esto ahora". Senabre se ha mostrado de acuerdo con la opinión de Juanma Castaño sobre que el momento elegido para el discurso no es casual.

La cortina de humo de Florentino Pérez

Senabre sugiere que las declaraciones de Florentino Pérez funcionan como una cortina de humo para desviar la atención de otros temas, como la Superliga o la situación del banquillo del Real Madrid. "Si Florentino no hubiera dicho lo que ha dicho hoy, pues seguramente estaríamos hablando de ultimátum a Xabi Alonso, a ver qué pasa el próximo partido", ha comentado el periodista.

Respecto al Caso Negreira, Senabre lo ha calificado como "un escándalo, una mancha lamentablemente imborrable en el currículum del Barça". El colaborador ha expresado su profundo malestar con el asunto, hasta el punto de afirmar que pagaría para que nunca hubiera sucedido.

Yo pagaría de mi dinero, de mi bolsillo, para que no hubiera existido el caso Negreira" Dani Senabre

La defensa de los títulos del Barça

A pesar de su contundencia contra el caso, Senabre ha querido diferenciarlo de los éxitos deportivos del club. "Una cosa es esa y la otra es que haya títulos o partidos que se han ganado por esto", ha matizado. Ha criticado que se pongan en duda los títulos ganados por el Barça durante la etapa de Guardiola y Messi a causa del escándalo.

Senabre ha sido muy claro al respecto y ha asegurado que no participará en ese debate: "Cuando me decís que el Barça de Guardiola y de Messi ha ganado lo que ha ganado po Negreira, ahí es cuando yo, sinceramente, no puedo estar en esa batalla".