El dueño de un bar responde a una reseña negativa que ataca a un camarero: "No te mereces otra cosa"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Esto es lo que sucedió entre el dueño del Ramonas. Nada más empezar, el cliente les valoró con una sola estrella y, acto seguido, fue muy duro con el establecimiento por lo que escribió en el espacio de internet.

"Más de una hora para que nos traigan la comida, luego tienen a un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza y no hace más que dar vueltas. Una vergüenza. Volveremos y, si siguen tardando lo mismo y teniendo inmigrantes sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones", se mostraba el cliente muy crítico.

Ante esto, el propietario del bar no pudo evitar callarse y respondió a la mala reseña en la misma plataforma. "Estimado Enrique, imaginamos que al escribir eso tienes el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Si te tardó como según dices una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados (y más teniendo en cuenta que escribes "aces" sin h...) directamente no hubieras cenado", señalaban, haciendo referencia a que, si hubieran sabido lo que decía, ni si quiera le habrían dejado sentarse por faltar a un compañero.









"Quiero pensar que esta reseña es "FAKE". Porque si hay gente que piensa así a estas alturas de la vida nos da mucha pena. Ese "moro", como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero al cuál siempre defenderemos antes cualquier g***** profundo como tú", agregaba, saliendo en defensa del camarero. "Siendo mucho ponerme a tu altura y llevar esto al insulto, pero es que no te mereces otra cosa. Buenas noches, nos alegra enormemente saber que no volverás por nuestro local", zanjaba.

No obstante, esto no se quedó aquí. Unos minutos después, Enrique, el cliente que había escrito la crítica, modificó la reseña para añadir otro comentario negativo como que se había encontrado un gusano en su comida: "Más de una hora para que nos traigan la comida, para encima encontrarnos una larva de gusano en la ensalada".

"Luego tienen a un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza y no hace más que dar vueltas. Una vergüenza y, si siguen tardando lo mismo, e insectos en la comida, pediremos una hoja de reclamaciones", insistía. "Encima, la dueña, por llamarla de alguna manera porque no es dueña de nada y el local es prestado por Emilio, dueño del restaurante ya que la antigua ubicación la arruinaron y la cerraron por mala gestión del local. Pues bueno, solo sabe contestar las reseñas con un tono súbdito sin respetar a los clientes. Esperemos que tengan que cerrar de nuevo el local pronto", zanjaba.

No obstante, esta vez, el propietario del bar no contestó. Por otro lado, la imagen adjuntada en la reseña del gusano parecía ser falsa, dado que se podía encontrar en internet al buscar imágenes de insectos en comida.