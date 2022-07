La rutina de ejercicio de Rosa López con la que ha conseguido unos brazos tonificados: paso a paso

Rosa López saltó a la fama gracias a su paso por 'Operación Triunfo'. La cantante se hizo muy conocida en nuestro país, más si cabe que el resto de sus compañeros de la academia tras proclamarse ganadora de la primera edición del talent musical. De este momento han pasado más de 20 años y, durante ellos, hemos podido ver como la artista ha ido evolucionando profesionalmente, pero también ha llevado a cabo un cambio físico muy notable.

Una parte importante de su pérdida de peso se debe a cambios en su alimentación y otra al deporte, que forma parte de su vida, casi a diario. López practica running, boxeo y otras disciplinas que la mantienen en una envidiable condición física. "Si algún día viajo y no puedo entrenar, intento hacer isométricos en casa. Hay mil maneras de buscarse la vida para que no falles en eso. No hace falta ni dinero ni gimnasio", reconocía.

Como refleja en una de sus últimas publicaciones de Instagram, el ejercicio se ha convertido un elemento imprescindible en su día a día, que le ayuda a cuidarse y que ella misma define como una pieza "clave" en el "puzzle de su vida". La cantante ha publicado un vídeo entrenando, acompañado de una reflexión muy motivadora.

"Ya sabéis que me encanta animaros a quereros y a cuidaros, también me mueve el amor y agradecimiento a la vida y por eso subo estos momentos que nada tienen que ver con mi profesión, pero que, sin embargo, son clave y parte del puzzle de mi vida para estar pletórica y con fuerza para daros todo!", empieza diciendo la cantante.

Y pese a ser consciente de su cara de esfuerzo durante los ejercicios, reconoce lo que le ayudan desde hace tiempo: !Lo que no favorece mucho son mis caras, pero que bueno sentirse protegida siempre por un profesional. Es clave para lograr objetivos importantes. Para mi desde hace muchísimos años fue un antes y un después el entender. Entender partes básicas. La información es necesaria para tomar direcciones y decisiones".





La rutina de ejercicios de Rosa López para mantenerse en forma

En el vídeo podemos verla realizando distintos tipos de ejercicio y, pese al esfuerzo que hace, se nota a la legua que disfruta entrenando. Por un lado, ayudada de una mancuerna, realiza elevaciones frontales abriendo los brazos en línea recta y lo acompaña de una pequeña sentadilla.

El segundo ejercicio también involucra tanto el tren superior como el inferior y, de nuevo, realiza una sentadilla, en este caso acompañada de un press militar, es decir, un levantamiento de los dos brazos de manera paralela con una mancuerna en cada uno de ellos. Junto a esto realiza dos ejercicios más tradicionales, pero con ciertas modificaciones. El primero de ellos son las dominadas, pero en este caso invertidas, y el otro son flexiones, pero en una barra.