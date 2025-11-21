Jaume Munar, en El Partidazo de COPE: "Preferiría jugar contra Argentina porque un punto contra Zverev es muy, muy complicado"

España, con una nueva remontada, selló ganando a la República Checa su pase para las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019, año en el que el equipo español ganó su última 'ensaladera'.

En el primer partido de la eliminatoria, Pablo Carreño no pudo vencer a Jakub Mensik (7-5, 6-4). Los encargados de cerrar el triunfo para España fueron Marcel Granollers y Pedro Martínez, que superaron a Tomas Machac y Jakub Mensik por un doble 7-6. Pero la victoria no habría sido posible sin Jaume Munar, que revivió las esperanzas de la 'Armada' ganando a Jiri Lehecka (6-3 y 6-4).

EFE Jaume Munar celebra la victoria ante Lehecka que sirve a España para empatar la eliminatoria.

El tenista mallorquín fue quien inició la remontada este jueves en Bolonia y ha charlado este jueves con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Ha sido un gran día, estábamos preparados y creo que no hay que dejar de lado a Pablo, que también ha hecho un buen partido contra un jugadorazo", empezó diciendo.

Al ser preguntado por Alemania y Argentina, comentó: "No estoy viendo el partido de dobles. Estaba medio tumbado en la cama y me acabo de levantar".

Y añadía seguidamente: "Siendo sincero, serán eliminatorias muy complicadas contra los dos. Preferiría a Argentina porque los tres puntos estarían muy igualados. Y contra Alemania el punto contra Zverev sería muy, muy complicado".

Para finalizar, Juanma Castaño preguntó a Munar sobre la ausencia del tenista y explicó: "Nos habría gustado que se hubiera quedado a animarnos, pero la lesión pide recuperación. Y, personalmente, me llevo muy bien con Carlos y yo estaría encantado de que estuviera aquí. Pero entendemos la lesión que tiene y que debe recuperarse".