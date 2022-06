Rosa López habla alto y claro sobre la boda de Chenoa y manda un recado a la artista: "Si me casara..."

Chenoa se casó el pasado viernes viernes 17 de junio con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Un evento en el que se esperaba ver a muchos rostros conocidos de nuestro país, en especial del mundo de la canción y, más en concreto, de aquella edición de Operación Triunfo. No obstante, y según van pasando los días, cada vez se conocen más detalles sobre el acontecimiento de la 'triunfita' con el facultativo y, más aún, la lista de invitados (o la de no invitados).

Según contó hace días el programa de Telecinco, 'Socialité', antiguos concursantes como Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián habían asegurado no haber recibido su invitación.

"Eso son cosas de ella", decía Fergó al respecto en el mencionado medio. "A mí me encantaría ir, pero a mí lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", decía por su parte Tenorio. "En principio no, no tengo invitación", aseguraba Javián a 'Socialité'. Una serie de nombres que no iban a asistir al evento antes del mismo pero no podemos obviar todos aquellos que hemos conocido después de la boda. Tan solo unos días después conocimos que Rosa López no fue invitada.





Iván Reboso es colaborador del programa Ya son las ocho, de Telecinco y fue en dicho espacio donde dio a conocer los motivos por los que Rosa López se habría caído de la lista de invitados de Chenoa.

"Amigas no son", explicó hace una semana Reboso quien, aun así, no negó que existiera un cariño recíproco entre ambas. "Rosa es una persona que cuando necesita promoción profesional pide ayuda, pero luego se olvida de los demás", explicó el colaborador de Telecinco, sentenciando que Chenoa habría considerado que "si no está para lo malo, tampoco va a estar para los momentos felices", dejando claro por qué la relación entre Chenoa y Rosa López habría llegado hasta este punto.

Rosa López habla alto y claro sobre Chenoa después de que no le invitara a su boda

Rosa ha asistido recientemente a la presentación de la película 'Elvis' y, como no podía ser de otra forma, los periodistas que acudieron no pudieron evitar preguntarle a la cantante por su ausencia a la boda de su antigua compañera de 'Operación Triunfo'.

En primer lugar, Rosa quiso aprovechar para decir que Chenoa "estaba preciosa". Además, agregó que "la quiero muchísimo y que yo con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está". Seguidamente, Rosa López quiso hablar abiertamente sobre su ausencia en la boda: "Se me pone un nudo en la garganta porque veo que me preguntáis mucho, pero le tenéis que preguntar a ella", aseguró.





No obstante, Rosa no negó sentir envidia por aquellos compañeros que sí pudieron ir. "Pues me hubiera gustado ir, claro". A continuación, quiso restarle importancia: "Cada uno tiene que hacer del día de su boda el mejor de su vida, como quiera y eso es respetable. Pero es verdad que me ha dado envidia de los compañeros que han ido".

En último lugar, la eurovisiva aprovechó para sentenciar que "si me casara, invitaría a Chenoa".