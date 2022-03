Rosa López desvela las mentiras que contó para poder entrar en 'Operación Triunfo'

Este domingo, Jordi Évole volvió a formar parte de la parrilla de laSexta con una nueva entrega de 'Lo de Évole'. Esta vez, el presentador recibió a Rosa López, una de las entrevistas que mas le sorprendió, tal y como contó en la presentación a la que acudió COPE. "Rosa representa más cosas de las que yo me imaginaba y creo que, detrás, hay una mujer que lo ha pasado realmente mal por la presión a la que la hemos sometido sin darnos cuenta", señalaba el periodista.

Durante su visita al programa de laSexta, la cantante hizo un repaso de su trayectoria, por lo que no dudó en analizar su paso por 'Operación Triunfo'. Asimismo, contó cómo se enfrentó a la fama del fenómeno, su complicado momento económico por su difícil etapa profesional y cómo ha repercutido haber participado en el talent musical hasta la actualidad.

Entre todo esto, la cantante confesó a Évole que mintió "para entrar en Operación Triunfo". "Lo primero que dijo mi madre es que era de Armilla. Sí que es verdad que a Armilla siempre ha ido mucho mi padre. No soy de pueblo, soy de una barriada de Granada", comenzaba contando la cantante. "Toda mi vida he vivido en el polígono de Almanjáyar. Soy poligonera", reconocía la entrevistada.

"Así que no, no soy de Armilla. He pasado mucho tiempo allí porque siempre acompañaba a mi padre a comprar materiales", agregaba. "Fue justo en los casting cuando yo me trasladé a esa casa de Armilla que mi padre tenía", aclaraba la cantante. "De hecho, mi madre mintió un poco para que entrase a 'Operación Triunfo', confesaba entonces. "Dijo que tocaba el piano, que vivía en Armilla y que sabía inglés", contaba López.









"Ahora soy buena, bonita y barata"

Por otro lado, contó que su paso por el programa no siempre fue agradable. "He tenido momentos de no querer verlo y luego me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de aquellos momentos, pero echo de menos esa valentía de no saber qué hay. Porque para subirse a un escenario hay que tener muchos bemoles", aseguraba tras reconocer que llegó a pensar que ganó "por pena".

Asimismo, recordó su paso por Eurovisión: "Sentía presión, sentía que España creía que íbamos a ganar". En esta época fue cuando su éxito fue aumentando sin control. "Todo fue muy rápido, una locura. Grababa dos canciones por día, casi sin sabérmelas", declaraba la cantante tras recordar que en ese momento sonaba "en todas las radios", vendían "ropa" con su cara y "todo tipo de merchandising".

No obstante, con los años "la música dejó de sonar en la radio". "Este es el mejor ejemplo de que las cosas se ganan. El día que suene en cualquier radio será como: 'lo he conseguido'. Sería una satisfacción para mí, para mis seguidores, para mi familia, para mi padre", aseguraba ella, señalando que su caché actual no es el mismo que el de entonces: "No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata. Entre 9.000 y 14.000 euros".