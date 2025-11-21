"Si no se llega a un acuerdo con la Federación, Sevilla está preparada para acoger la Feria y la final de Copa a la vez"

El Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha explicado en 'El Partidazo de COPE' la compleja situación que afronta la ciudad con la fecha de la final de la Copa del Rey de 2025. La coincidencia del partido con el 'sábado de feria' obliga a buscar alternativas para garantizar la buena organización, aunque desde el consistorio se muestran encantados con acoger las próximas tres finales.

Negociación abierta con la Federación

La principal prioridad para el ayuntamiento es encontrar una nueva fecha. Juan Bueno ha señalado que "lo mejor sería que pudiéramos llegar a un acuerdo con la Federación para poder cambiar el día". A la complejidad de la Feria de Abril se suma el Gran Premio de motociclismo de Jerez, que ese mismo día tiene una mucha repercusión en Sevilla, lo que convierte la jornada en un desafío logístico de primer nivel.

Pese a los inconvenientes, el delegado ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el programa dirigido por Juanma Castaño. Bueno ha asegurado que, si no es posible el cambio, la capital andaluza tiene capacidad para gestionar ambos eventos simultáneamente. "Si no se llega [a un acuerdo], nosotros desde luego estamos perfectamente preparados para acoger los 2 eventos a la vez en la ciudad de Sevilla, que no es la primera vez", ha afirmado.

El responsable del Ayuntamiento también ha recordado que no sería la primera vez que un partido de Liga o incluso de la UEFA coincide con el fin de semana de feria. "¿Es conveniente que podamos organizarlas de otra forma? Ojalá. ¿Pero que no? Pues, bueno, pues se afronta en la ciudad", ha comentado.

La accesibilidad de La Cartuja, a examen

Otro de los temas tratados durante la entrevista ha sido el acceso al estadio de La Cartuja, una preocupación recurrente para los aficionados. Ante la pregunta del periodista sobre cuándo dejará de ser "un sufrimiento" llegar al campo, Bueno ha reconocido que es un reto en el que ya trabajan.

"{Estamos en ello}", ha respondido el delegado, explicando que se están acometiendo actuaciones importantes para mejorar la movilidad. Entre las medidas se encuentran la optimización de los transportes públicos, los trenes de cercanías y el acondicionamiento de los alrededores, accesos y aparcamientos. Aun así, ha admitido: "queda trabajo por hacer".