¿Puedo contraer el coronavirus tocando los productos del supermercado?

El estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez para frenar la propagación del coronavirus ha obligado a todos los ciudadanos a permanecer aislados en sus casas. Sólo pueden salir "por causa de fuerza mayor". Esta directriz debe cumplirse bajo riesgo de ser multado en caso de no respetarla. Los españoles sólo pueden salir a la calle bajo concretos supuestos, como acudir al supermercado, ir al médico, pasear al perro o tener que acudir a su centro de trabajo.

Los supermercados se han convertido en los establecimientos más populares debido a esta situación. En los últimos días, hemos podido comprobar como productos básicos como el papel higiénico o la carne volaban y dejaban imágenes de estanterías vacías. Una situación que ha generado gran alarmismo entre parte de la población pese a que el Gobierno y los responsables de los supermercados han garantizado el abastecimiento.

Los ciudadanos deben acudir al supermercado tomando ciertas precauciones. Los establecimientos ya han puesto en marcha medidas para controlar el aforo, facilitando así la distancia de seguridad de metro y medio entre clientes. Es muy importante seguir las recomendaciones de expertos para no ayudar a la propagación del coronavirus.

Una duda muy reiterada es si corremos peligro tocando los productos o alimentos que hay en los supermercados. El New England Journal of Medicine señalaba que el nuevo coronavirus es capaz de sobrevivir sobre superficies de acero, plástico y cartón hasta 72 horas. Es posible que haya coronavirus en algunos productos, aunque no es un escenario en ningún caso algo probable. Si quieres quedarte más tranquilo, lo más importante es que lleves siempre guantes cuando vas al supermercado. No tanto por este supuesto sino porque vas a usar carros o cestas, objetos que usan muchas personas a lo largo del día. Una vez llegues a casa, puedes limpiar los envases con un un papel de cocina humedecidos con una solución de lejía diluida.

PAUTAS QUE SEGUIR EN EL SUPERMERCADO

En su consultorio de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida contó cómo debía ser el procedimiento que debes llevar a cabo cuando vayamos al supermercado. "¿Qué objeto es el que más tocamos cuando vamos al supermercado? Pues el carrito o la cesta. Cuando te bajes del coche o llegues a la puerta del establecimiento, ponte los guantes y coge el carrito siempre con ellos puestos", señaló. El experto recordaba que el virus puede vivir en muchas superficies y por ello es importante cubrir nuestras manos cuando tocamos un objeto que anteriormente han usado otras personas.

El doctor también alertó de que cuando cojas fruta o productos sin protección te pongas los guantes de plástico de los que suele disponer el establecimiento sobre los tuyos. "El primer guante es para mi autoprotección. El segundo, para la protección de los demás. Porque si yo he tocado algo que está contaminado, se lo pasaré a ese alimento. Por eso, cada vez que toques un tipo de producto que no esté protegido, es bueno tener ese otro guante puesto", ha señalado.

Por último, Pérez Almeida recordó que en la cola de la caja hay que mantener la distancia prudente de un metro y medio entre personas. Por tanto, debes tener muy en cuenta dónde se sitúa la persona que tienes delante pero también la que se pone detrás de ti. Y para pagar, mejor la tarjeta puesto que así evitas la manipulación de monedas.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE SUPERMERCADO

Pérez Almeida también dio unas recomendaciones al personal de supermercado que estos días trabajan a destajo para ofrecer el mejor servicio en situaciones complejas. Además de los guantes, el médico también ha recomendado a reponedores y cajeros que lleven mascarilla. "Llevar guantes es esencial pero si no tienen una distancia de metro y medio con el cliente sí recomiendo que usen mascarilla", señaló.

¿Y qué debe hacer ese trabajador cuando acabe la jornada y quiere quitarse los guantes? Es importante saber cómo quitárselos para no aumentar el riesgo de contagio. "Cuando terminas el trabajo, debes quitarte el guante desde detrás hacia adelante y lo tiras en unas papeleras de pedal para no tocarlo. Luego te lavas las manos durante unos veinte segundos y te las secas bien". En este sentido, el médico recordó que es imprescindible no tocarse la cara con los guantes puestos porque puedes contaminarte.

