Víctor Manuel (78): "Estoy bien, sobre todo, físicamente, no tengo especiales dramas internos, si no, estaría viendo obras por la calle en vez de cantar"

A sus 78 años y con más de 60 de carrera a sus espaldas, el cantante Víctor Manuel ha visitado el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE para presentar su nuevo álbum, 'Solo a solas conmigo'. En una charla íntima con Carlos Moreno 'El Pulpo', el artista ha repasado su trayectoria y ha compartido una sorprendente confesión sobre su estado actual, asegurando que se encuentra en plena forma para seguir en los escenarios: "Estoy bien, sobre todo, físicamente, no tengo especiales dramas internos, si no, estaría viendo obras por la calle en vez de cantar".

Un disco nacido en la soledad

Este nuevo trabajo, el primero con canciones inéditas en siete años desde 'Casi nada está en su sitio', es una colección de 14 temas que demuestran que su pulso creativo sigue intacto. El título, 'Solo a solas conmigo', nace de su particular liturgia a la hora de componer, un proceso que requiere aislamiento total. "Para componer tengo que estar absolutamente solo, nunca he compuesto nada con con otra persona al lado", ha explicado.

El artista ha detallado su método: "Normalmente yo compongo en un sótano con luz eléctrica, sin ventanas, sin nada, pura oscuridad alrededor, y sin nadie alrededor". Tal es su necesidad de introspección que ha confesado que ni su propia familia sabe cuándo está inmerso en el proceso creativo: "No soporto tener a nadie al lado".

Europa Press El cantante Víctor Manuel

60 años de canciones y amor

Durante la entrevista, el asturiano ha recordado momentos clave de su vida, como el día que conoció a Ana Belén. Fue en La Coruña, durante una gira con Julio Iglesias. "Nos presentó una amiga mía", ha relatado, explicando cómo una serie de "casualidades encadenadas" les llevó a rodar una película juntos un mes después y a no separarse nunca más, una relación que ha dado himnos como la historia de amor que Víctor Manuel convirtió en canción.

También se siente "encantado" de escribir canciones para ella, como 'España, camisa blanca de mi esperanza'. "Ana es muy buena cantante, y canta canciones que yo no podría cantar tan bien como lo hace ella. Así que, ¡qué alegría que la gloria se la lleve mi chica!", ha afirmado. Además, vuelve a contar con su hijo, David San José, para la producción de este trabajo hecho a mano, del que siente una "frustración tremenda" por que no se haya lanzado como cantante.

Europa Press El cantautor Víctor Manuel

Reflexiones de un cronista musical

Víctor Manuel ha compartido su "cansancio" con la clase política, un sentimento que inspira la canción 'Déjame, por dios, que coja aire'. Aunque siempre ha tenido interés en la política, reconoce la fragmentación actual: "Hay muchas izquierdas, igual que hay muchas Españas". Aun así, ha afirmado que nunca ha idealizado a ningún político: "Son humanos, como tú y como yo".

El músico también ha reflexionado sobre la pérdida reciente de compañeros de profesión, un "entresaque" que resulta "muy desasosegante". Ha recordado una frase de María Dolores Pradera: "Se está muriendo gente que no se había muerto nunca". A pesar de todo, se siente "muy querido" y ha enviado un mensaje de ánimo a los oyentes del programa: "Yo siempre pienso que merece la pena seguir luchando".