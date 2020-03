¿Por qué la gente está perdiendo la cabeza comprando papel higiénico?

La imagen es constante en muchos supemercados e 'hipers' de España: los estantes de papel higiénico, completamente vacíos. Es uno de los productos que más se está demandando en estos días de histeria y alarmismo ante la creciente amenaza del coronavirus. Alimentos no perecederos como el arroz, la pasta o las legumbres también son objetivo prioritario de quienes están comprando de forma impulsiva por el temor a un aislamiento forzoso. Pero, ¿por qué la gente ha perdido la cabeza por el papel higiénico?

Este fenómeno no es algo propio de España. En otros países donde se han disparado los casos de coronavirus se ha repetido la misma situación. Según la CNN, los minoristas en EE. UU. y Canadá han comenzado a limitar la cantidad de paquetes de papel higiénico que los clientes pueden comprar en un solo viaje. En algunos supermercados del Reino Unido, este producto está agotado. En Australia, las tiendas vigilan cuántos rollos de papel higiénico se lleva cada cliente.

CCTV has revealed the insanity of the #toiletpaperapocalypse. pic.twitter.com/3Jr587tMVW