El error que no debes cometer en el supermercado y que te expone al coronavirus

El doctor Esteban Pérez Almeida, jefe médico de COPE, ha estado este martes respondiendo a preguntas de los lectores de COPE.es acerca del coronavirus, una enfermedad que ya ha dejado más de 11.000 contagiados y casi medio centenar de muertos en España. Las cuestiones acerca de este virus, del que todavía hay muchos interrogantes, provocan la alarma de muchos ciudadanos en un momento de emergencia sanitaria. Por ello, siempre es bueno acudir a la voz de los expertos para dar respuesta a muchas de esas preguntas.

Pérez Almeida también ha alertado de un riesgo al que mucha gente se expone cuando estos días va a hacer la compra al supermercado, uno de los supuestos en los que sí se puede abandonar la vivienda. El doctor ha sido muy claro y ha hecho una recomendación que todo el mundo debería seguir.

"El otro día escuché a un afamado epidemiólogo decir que cuando se iba a un supermercado no era necesario coger guantes para llevar el carrito. Y yo no estoy de acuerdo. El virus no solo está en el aire, sino que también está en los objetos", ha comenzado diciendo. Después, ha focalizado su atención en el carrito o cesta que solemos utilizar cuando vamos cogiendo los productos de las estanterías. "¿Qué objeto es el que más tocamos cuando vamos al supermercado? Pues el carrito o la cesta. Cuando te bajes del coche o llegues a la puerta del establecimiento, ponte los guantes y coge el carrito siempre con ellos puestos", ha señalado. El experto recuerda que el virus puede vivir en muchas superficies y por ello es importante cubrir nuestras manos cuando tocamos un objeto que anteriormente han usado otras personas.

El doctor también ha alertado de que cuando cojas fruta o productos sin protección te pongas los guantes de plástico de los que suele disponer el establecimiento sobre los tuyos. "El primer guante es para mi autoprotección. El segundo, para la protección de los demás. Porque si yo he tocado algo que está contaminado, se lo pasaré a ese alimento. Por eso, cada vez que toques un tipo de producto que no esté protegido, es bueno tener ese otro guante puesto", ha señalado.

Por último, Pérez Almeida ha recordado que en la cola de la caja hay que mantener la distancia prudente de un metro y medio entre personas. Por tanto, debes tener muy en cuenta dónde se sitúa la persona que tienes delante pero también la que se pone detrás de ti. Y para pagar, mejor la tarjeta puesto que así evitas la manipulación de monedas.

PRECAUCIONES PARA LOS TRABAJADORES EN SUPERMERCADOS

El doctor no se ha olvidado tampoco de los cajeros y reponedores de supermercado, que están soportando mucho trabajo estos días. ¿Qué tienen que hacer ellos para protegerte? "Llevar guantes es esencial pero si no tienen una distancia de metro y medio con el cliente sí recomiendo que usen mascarilla", ha señalado. Sobre los guantes, el doctor ha recordado la manera de proceder para quitárselos: "Cuando terminas el trabajo, debes quitarte el guante desde detrás hacia adelante y lo tiras en unas papeleras de pedal para no tocarlo. Luego te lavas las manos durante unos veinte segundos y te las secas bien". En este sentido, el médico ha recordado que es imprescindible no tocarse la cara con los guantes puestos porque puedes contaminarte.

ASÍ DEBES LAVARTE LAS MANOS

Vídeo

Esteban Pérez Almeida también explicó en el consultorio de la semana pasada cómo debes lavarte las manos. Primero debes lavarte una palma, después la otra y luego entre los dedos. Por último, las uñas. Tienes que permanecer al menos veinte segundos lavándotelas. ¿Y cuántas veces? Si das las manos, te las tienes que lavar. Cuando comas o vayas al baño, también. Y el número de veces al día no debería bajar de diez.

