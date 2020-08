La fuerte acusación de Antonia Dell'Atte que María Patiño no va a consentir: "Voy a ser contundente"

Una nueva polémica ha saltado al programa de los fines de semana de Mediaset, 'Socialité'. La presentadora habitual del programa, María Patiño, ha interrumpido su parón veraniego para volver a ocupar los salones de miles de españoles y lo ha hecho por todo lo alto.

En el programa, Patiño y su equipo intentan informar y comentar los últimos acontecimientos de la actualidad, poniendo especial foco en la prensa rosa, donde en los últimos meses ha estado muy agitada por informaciones como el cáncer de Mila Ximénez o la muerte del hijo de Ana Obregón.

Los hechos

Uno de los motivos por los cuales ha estado agitada ha sido el fallecimiento del hijo de la actriz, Ana Obregón, a causa de un cáncer que lleva arrastrando algún tiempo. Un duro golpe para la actriz española, que se ha visto enormemente afectada en las últimas horas y que ha desaparecido en pleno de los focos mediáticos. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría a muchas personas, que tenían la esperanza de que finalmente el hijo de la Obregón saliese adelante.

La parte positiva, si es que la hay, ha sido que este hecho tan traumático le ha unido mucho con su exmarido, Alessandro Lequio, quien era padre de Aless. Lequio no se ha separado en ningún momento de su mujer e hijo, en un proceso que comenzó en Estados Unidos y finalizó en España.

Desde entonces y hasta ahora poco se ha visto a Ana Obregón, pero sí que ha querido dejar huella suya en redes sociales, donde la hemos visto que compartir varias imágenes con su hijo.

La acusación que Patiño no permite

Lo que ha generado el enfado de la colaboradora de 'Sálvame' y presentadora de 'Socialité' ha sido unas acusaciones que lanzó Antonia hace unos días y que ha querido desmentir de primera mano.

Clemente, el hijo que Antonia tiene con Lequio, no fue invitado al funeral de su hermano Aless, explicó la artista, visiblemente molesta, ya que ha asegurado que su hijo "se enteró luego que había esa misa", y al no haber podido acudir, “le escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado”, añadió.

Algo que no ha querido consentir la periodista y ha entrado en cólera cuando se ha enterado de estas palabras. “Con esto voy a ser contundente, a un funeral no se invita a nadie, se le informa del día y el lugar”, comienza la comentarista.

“Ana Obregón sí se lo dijo a Clemente, pero por las circunstancias provocadas por el covid y los aviones, él no acudió. Es más, se ofreció a ayudarle a pagar el billete, puesto que Clemente vive en Miami. Ana fue muy considerada, hubo un mensaje y hasta un te quiero”, sentenció. Veremos en los próximos días si tiene algún tipo de repercusión en la artista y pronuncia unas palabras al respecto.

