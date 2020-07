La premonición de Ana Obregón en Telecinco hace nueve años sobre cómo sería su vida en la actualidad

Ana Obregón ha sido la protagonista de 'Hormigas Blancas', el programa de Telecinco que ha sido presentado por Carlota Corredera este domingo en el canal de Mediaset. La madre de Aless Lequio ha sido el tema principal de una mesa de colaboradores que han analizado los últimos años de la actriz y colaboradora de televisión y también el duro momento al que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses, despidiendo a su hijo Aless Lequio tras una dura lucha contra el cáncer.

Las palabras de Ana Obregón hace nueve años

Justo en el comienzo del programa, la presentadora, Carlota Corredera, ha dado pasado a unas imágenes que se han convertido en uno de los momentos más duros y a la vez especiales del programa. En ellas se puede ver a la propia Ana Obregón enfrentándose a las preguntas de 'La Caja Deluxe', un programa que se emitía en Telecinco a comienzos de la última década y en el que sus invitados se tenían que enfrentar a las preguntas de una 'voz' mientras estaban solos y sentados en una silla dentro de una gran caja de imágenes.

En aquel programa, Ana Obregón fue preguntado sobre cómo se vería el 28 de julio del 2020, es decir este martes. Con una hoja de una agenda vacía y la fecha marcada en la parte superior. Ana Obregón respondido lo siguiente: "Lo que escribiría en mi cuaderno en el verano del 2020 es que sigamos toda la familia unida, que no falte ninguno y que haya finalizado mi libro y haya sido un éxito".

En 2011, Ana participó en La Caja Deluxe y pidió un deseo para el 28 de julio de 2020... dentro de 2 días #HormigasAnaObregónpic.twitter.com/DHzyU7OL1E — Hormigas Blancas (@hormigast5) July 26, 2020

Estas declaraciones fueron grabadas en el mes de octubre del año 2011, pero han regresado a la actualidad con este 'Hormigas Blancas', unas palabras complicadas, ya que se ha podido cumplir su deseo tras despedir hace pocas semanas a su hijo Aless Lequio, al que también le dedicaba unas palabras de forma más personal: "Escribiría que mi hijo haya terminado la carrera y que es un economista brillante. Que he encontrado un amor. Escribir ese año que de repente soy feliz, porque he decidido de una vez serlo".

El cariño de Ana Obregón a Aless Lequio

Estas declaraciones, que tiene uno importante peso por el momento en el que han sido recuperadas están cargadas de amor hacía Aless Lequio: "Es mi vida Aless. Cuando le vi por primera vez entendí qué hacía yo en el mundo, era la pregunta que más me había hecho en mi vida, cuando le vi lo entendí todo".

Ana Obregón siempre ha estado muy unida a su hijo Aless, al que no ha dejado en ningún momento durante su larga lucha contra el cáncer. Después de su fallecimiento, Ana Obregón ha compartido varios momentos en sus redes sociales donde sigue mostrando su dolor y todo lo que echa de menos a su hijo, con el que a parte de una relación maternal también existía una de amistad.

