Muere a los 27 años de cáncer Aless Lequio, hijo de Ana Obregón

Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha fallecido este miércoles a los 27 años a causa del cáncer con el que llevaba batallando durante más de dos años. La noticia ha sido adelantada por "Hola". El hijo de la actriz permanecía ingresado desde hace poco más de un mes en una clínica de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento contra la leucemia.

El joven, justo cuando más centrado estaba en su carrera profesional y había levantado junto a un socio un negocio, conoció que tenía un tumor. En abril de 2018, viajó hasta Nueva York para iniciar su tratamiento contra el cáncer. En septiembre de 2019, cuando Aless pensaba que había ganado la batalla, volvió a sufrir una complicación en su estado de salud. En esta última etapa, primero fue ingresado en Madrid y después en la clínica Quirón de Barcelona.

A lo largo de todo este tiempo, el hijo de Ana Obregón quiso compartir con sus seguidores su enfermedad y cada cierto tiempo subía una instantánea de cómo se encontraba con el mayor sentido del humor y de la ternura. En sus redes sociales se definía como: Emprendedor, inconformista, y agradecido.

Tanto Ana Obregón como Alessando Lequio han estado siempre al lado de su hijo. La presentadora ha dado estos dos últimos años toda una lección de fuerza y valentía al hablar del tratamiento al que se estaba sometiendo su hijo. "Cualquier madre saca fuerzas de todos lados, Aless me da mucho ejemplo, lo lleva con mucho humor. El otro día íbamos en el ascensor y me salta: "Mamá, esto de la quimio es muy bueno así no me tengo que quitar los pelos de la nariz', dijo durante un acto a finales del año pasado. "¿Qué le pides al 2020?", le preguntaban a Ana Obregón en ese mismo acto. "Nos queda poco de tratamiento, al 2020 le pido volver a vivir", respondía.

Álex siempre ha sentido verdadera adoración y devoción por sus padres. Con su madre ha sido un vínculo especialmente estrecho, vivía por su madre y su madre por él: madre e hijo, amigos, confidentes... Tanto Lequio padre como Álex y Ana Obregón han dado una imagen de familia unida sobrellevando la fama y lo personal.