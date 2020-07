Karmele Marchante revela el terrible accidente que ha sufrido y lanza un recado a 'Sálvame'

Karmele Marchante hace unos años era una de las figuras más características de 'Sálvame'. En diciembre de 2016, abandonaba el programa de Mediaset sin despedirse ni decir adiós a los espectadores. Una marcha un tanto rara sobre todo por los grandes momentos que había regalado la periodista en plató, llegando incluso a presentarse a Eurovisión con una canción que finalmente RTVE decidió que no era la conveniente. Esta posible candidatura dio mucho de que hablar por como se produjo. Sin embargo, Karmele no tuvo la oportunidad de conquistar a Europa mostrando su tema 'Soy un Tsunami'. Una candidatura que se desarrollaba hace 10 años.

Marchante reveló poco después de su marcha en la revista Lecturas por qué decidió irse: “Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada”. Karmele se mostraba muy contundente y decepcionada por la forma en la que la habían tratado. Por eso, fue ella la que tuvo la decisión personal de abandonar: “Me he ido de propio y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia”.

La propia tensión e incomodidad que veía Marchante era visible por los espectadores por las acusaciones varias que recibía de sus compañeros. Su deuda por su boda fallida le hizo aguantar hasta que dijo “basta”.

Además, hace cuatro años la periodista también reveló que el propio director del programa la llamó para que se despidiera de la audiencia y de la gente que se encontraba en plató. Al final, la convenció pero no esperaba lo que iba a suceder poco después: “Le dije que diría adiós desde su sitio de dirección y que después agarraría el bolso y me iría. Al final tras mucho suplicarme al día siguiente esta gente llamó a mi representante y le dijeron que no hacía falta que fuera”.

Entre sus planes se encontraba trabajar en TV3 y en La Vanguardia y escribir un libro. Así que, vemos como Karmele trataba de borrar su etapa en 'Sálvame' para continuar con su carrera profesional de la forma más digna posible.

Marchante vuelve a la esfera pública y aprovecha para lanzar un 'dardo' a Sálvame

La periodista catalana ha desvelado en Twitter lo que le ha ocurrido recientemente. Karmele ha compartido con sus seguidores que ha sufrido un accidente de tráfico. Además, aprovechaba su vuelta a la esfera pública para criticar claramente a 'Sálvame', donde estuvo trabajando muchos años: “El pasado miércoles mientras hacía deporte un conductor que iba hablando por teléfono. Me embistió en un paso de cebra causándome daños graves. No fue mi intención explicar este horrible hecho...” Y aquí viene la crítica a Sálvame: “Pero como en el peor de los programas QUE YA NO TRABAJO su obsesión por mi no cesa, lo cuento yo”.

Este revelador mensaje ya acumula más de 80 retweets y 255 likes. Unas palabras que dejan entrever lo mal que acabaron las cosas entre Karmele Marchante y 'Sálvame'.