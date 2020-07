Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, en 'Sálvame': “Yo solo quiero ser feliz”

El colaborador de 'Sálvame', Rafa Mora, ha conseguido la intervención esta tarde en directo en 'Sálvame' de Ana Soria. La pareja de Enrique Ponce ha atendido la llamada del programa, donde Mora le ha preguntado por unas fotos en las que se ve su piso donde vivió de alquiler visiblemente sucio: “No se le puede dar credibilidad al primero que llega y por el hecho de enseñar un piso de alquiler por el que habrá pasado mucha gente”.

Y añadía: “No tengo que justificarme ni decir si soy higiénica o aseada porque me da igual la gente, que crean lo que quieran”. Ana Soria se quejaba así de las acusaciones pues no pueden demostrar que ella dejara así la que era su vivienda: “No voy a vivir justificándome ni aclarando tonterías”.

Además, la joven ha aprovechado para pedir intimidad porque su pareja comienza a torear y lo último que necesita es ponerse de los nervios: “Lo que a mí me pase, a él le afecta y yo no puedo estar todos los días...” Ante una ¿posible boda? Soria ha asegurado que, por el momento, están viviendo el noviazgo. Por tanto, no suenan campanas de boda para una de las parejas "estrella" del verano y que tantos momentos nos han regalado.

Sobre la diferencia de edad, Ana ha contado a 'Sálvame' que se está acostumbrando a las críticas y que sabe relativizarlo todo: “Hay gente mala que se aburre mucho, yo solamente quiero ser feliz, vivir mi vida y ya pasará”.

Con una educación envidiable y muy segura, la pareja de Ponce pedía al programa que no la pusieran en “más aprietos” y colgaba el teléfono al colaborador de uno de los espacios más relevantes de Mediaset, sin confirmar cuándo acompañará al diestro en la plaza de toros.

A finales de julio, Ana Soria aseguraba en su primera entrevista en exclusiva al diario “La Razón” que ella no ha roto ningún matrimonio entre Ponce y Cuevas, sino que llevaban separados dos años.

Soria confirmaba su renuncia a la beca Erasmus para continuar con sus estudios de derecho en Polonia este próximo curso. "Eso no significa que vaya a dejar la carrera, quiero terminarla y ejercer como abogada" explicaba la joven estudiante de Derecho en la Universidad de Granada, sobre esta renuncia. "Mi vida ha cambiado. Puede adivinar en cierto modo por qué me quedo", confesaba la nueva novia del diestro valenciano.