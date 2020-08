Empanas mal tus filetes y no lo sabes: las claves para hacer el mejor filete empanado en casa

Es muy habitual que de vez en cuando nos queramos dar un capricho y nos saltemos la dieta. Lo más fácil suele ser ir directamente al frigorífico y coger lo primero que uno encuentra, pero los hay quienes prefieren hacerse la comida un poco más grasienta. Lo más fácil en estos casos suele ser coger un trozo de carne y empanarlo con harina, huevo y pan rallado, una receta sencilla que enamora siempre a los más pequeños.

Y es que, aunque nos hayan enseñado nuestros padres y abuelos a cocinar, no siempre lo que nos enseñan por bueno que esté significa que esté bien. O no tan bien como podría estar. Por eso aquí se ofrecen unas claves para conseguir un sencillo pero sabroso filete empanado.

Las claves para hacer el filete empanado

Para comenzar, se debe coger un trozo de ternera blanca y partir unos 200 gramos para que después podamos trabajarla. Con el trozo que partamos, y recuerda, debe ser un corte limpio, debemos golpearlo para que quede lo más ancho y fino posible. El chef que ha subido la receta a su canal de Instagram, Dani García, lo ha hecho con una técnica más profesional.

Pero como él reconoce en el vídeo, no hace falta poner problemas, sino buscar soluciones. Si tiramos de ingenio, para hacer un filete grande, fino y ancho tenemos varias cosas en nuestra cocina que nos pueden servir.

Pero ojo, ten en cuenta que debes ponerle papel de horno para que la carne no sufra más de lo debido. La técnica más práctica puede ser golpear de forma suave la carne, de ternera; recuerda, con una cacerola hasta conseguir el resultado que deseamos, y una vez ya veamos que tiene la estructura que nosotros queremos rematarlo con un simple rodillo.

Si queremos ser unos propios 'masterchefs' y ser la envidia de nuestros amigos, podemos ir a cualquier supermercado y comprar un martillo de madera apropiado para nuestra intención.

Cómo debemos freír la carne

Una vez tengamos el resultado que queremos, lo que debemos hacer es reposarlo una hora en nevera. Solo una hora, ya que si no podemos conseguir precisamente el resultado contrario: oxidar la carne. Si no lo queremos cocinar para ese mismo instante, lo que tenemos que hacer es congelarlo, pero si lo hacemos dentro de la carne va a entrar agua y eso es precisamente lo que no queremos.

De hecho, el agua va a ser nuestra peor enemiga en todo el proceso. Por eso no vamos a sazonar la carne. Simplemente vamos a sacarla de la nevera y vamos a pasarla una vez por el clásico proceso de harina, huevo y pan rallado.

Una vez ya tengamos la carne preparada, lo que tenemos que hacer es freírlo. ¿Cómo? Muy sencillo. Dani García nos recomienda que utilicemos una mezcla de aceite de girasol con mantequilla, ya que esta va a ser la mezcla perfecta para obtener el mejor resultado. Para evitar, una vez más, que entre agua dentro del filete, debemos trabajar previamente la mantequilla y después solo quedarnos con la parte más líquida. Los restos que no nos interesan van a quedar en el fondo.

La clave para freírlo bien es calentar todo lo que nuestra placa nos permita, pero García nos recomienda que intentemos alcanzar los 170 °C para que una vez ya hecho, en tan solo 40 segundos, podamos disfrutar del mejor filete empanado.

Tal y como él muestra en el vídeo, no hace falta darle la vuelta al filete, solo jugar con la sartén o la cazuela en la que lo estemos friendo para que sea igualmente compacto por todos los lados.

Una vez hecho... ¡A disfrutar!

También te puede interesar

El 'imperdonable' error que cometió al hacer filetes empanados por un motivo que prefirió ocultar a su familia

Así es el pan rallado japonés, más crujiente y absorbe menos grasa