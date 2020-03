Se hace un rodillo casero de bicicleta para practicar deporte

La búsqueda de actividades para pasar la cuarentena del coronavirus agudiza el ingenio de muchos que se han visto sorprendidos sin el material necesario. Se trata de un complemento como es el rodillo para bicicleta o rodillo de ciclismo, artilugio que sirve para convertir una bicicleta de uso normal en estática. En estos días se ha disparado la búsqueda de este accesorio entre los amantes del deporte, y del ciclismo concretamente, que han visto una oportunidad de practicar ejercicio en casa sin tener que salir a la calle. Algunos de los usuarios ya tenían en su domicilio el rodillo en cuestión, pero no la gran mayoría que sí que dispone de una bicicleta de montaña o de carretera.

Las grandes empresas ofrecen solo algunos modelos como el Elite Novo Force , el B'twin in Ride 500 o el Elite Qubo Digital, resultan escasos y algo caros para lo que se supone un corto periodo para la práctica de la bicicleta estática en casa. La fecha de entrega es bastante tardía en caso de tener la disponibilidad de servirlo, unido a la incertidumbre de si llegará o no el pedido en función de cómo se desarrolle el estado de alarma, no crea mucho interés la adquisición de un rodillo nuevo para la bicicleta.

Otra de las opciones que buscan los deportistas es a través de páginas web de segunda mano como Wallapop, aunque muchas de las ofertas que se encuentran ya indican que debido a la crisis del COVID-19 no se encuentran temporalmente disponibles los productos. Las restricciones del estado de alarma tampoco permitirían acercarse al domicilio del vendedor, aún siendo el caso de estar próximo del comprador.

Al mal tiempo buena cara, pensaría el autor del rodillo casero para bicicleta. Y nunca mejor dicho porque, con un auténtico rodillo para masa, este deportista ha ingeniado un mecanismo que se adapta casi a la perfección a la dinámica de su bicicleta enganchando entre las puertas del armario de la cocina la rueda delantera. Un sistema de correa engancha el artilugio que gira bajo la rueda trasera, haciendo que de una manera bastante rudimentaria pero efectiva a la vez, este ciclista casero supere el imprevisto de no contar con un rodillo de bicicleta “más profesional”.