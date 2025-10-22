22 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"En el gran partido de la jornada los muchachos golearon a Tebas..."
"El Gobierno tendría que decidir si, después del apagón, va a mantener ese absoluto cierre nuclear que toda Europa se está reconsiderando"
