Un cliente acude a un bar en Tenerife y deja de piedra al camarero por lo que hace al pagar la cuenta: "Mejor"

Ir de bares o restaurantes es una acción muy habitual en España. Son muchos los que aprovechan al salir del trabajo para ir a tomarse una caña o unas raciones con amigos, familia o pareja. Otros optan por dejar este plan para el fin de semana, cuando el vermut de los domingos es una cita obligada.

En cualquier caso, las visitas a locales de restauración dejan multitud de anécdotas que los clientes no dudan en compartir a través de las redes sociales. Es habitual encontrar tuits que se hacen virales en lo que se expone la situación vivida en un bar. En muchos casos, lo irónico de la situación está en una cuenta desorbitada o en un cobro inesperado. En otras, lo reseñable es la atención de los camareros, mientras que también pueden verse en redes denuncias por productos en mal estado.

Es el caso del desagradable incidente que vivió una clienta con un baso de zumo. Andrea, como se llama la joven, se ha llevado una sorpresa cuando le han servido el vaso, ha ido a beberlo y al darle un trago ha notado que parecía tener pulpa.Nada más lejos de la realidad, el vaso con zumo tenía gusanos, como se puede ver en las dos imágenes que ha añadido al tuit, ilustrando lo ocurrido. Pero la historia no queda aquí, y es que al ir a pagar, han añadido el zumo a la cuenta.

Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover ???????? Me quiero morir ahora mismo pic.twitter.com/BPU8OaPR98