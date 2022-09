Un profesor critica la actitud de un alumno y la respuesta de su padre se vuelve viral: "No le vuelva a decir"

El ingenio de los niños de no tiene límite. Es bien sabido que los más pequeños de la casa tienen curiosidad por todo lo que les rodea y es por ello que no tienen ningún tipo de filtro a la hora de preguntar sus padres, abuelos o hermanos. También es cierto que esta falta de filtro queda también reflejada en los ejercicios o los exámenes que hacen en los colegios. Durante la etapa de formación, los niños y los adolescentes desarrollan numerosas experiencias. Además, el círculo más cercano a los niños suelen ser en el colegio, los profesores y en casa los progenitores.

Las redes sociales son las promotoras en viralizar situaciones que pasarían desapercibidas. En este caso la situación se ha viralizado porque un padre decidió contestar mediante correo electrónico al profesor de su hijo.

La publicación se hizo a través del perfil, el alumno afectado @fernandosoto_22. En el tuit se puede comprobar que el padre es consciente de la situación de su hijo, sin embargo, prefiere que su hijo aprenda a base de "prueba y error". El padre escribió un correo electrónico al profesor de su hijo, tras haber recibido un mensaje previo , en el que le informaba de que su hijo “no iba a llegar a nada en la vida” debido a que “no estudia mucho, sale de fiesta, bebe alcohol y fuma”.

El padre de Fernando, en su primera línea reconoce que “no está contento con los comportamientos” de su hijo, pero, “ No todo en la vida es estudiar ”. Por supuesto, el progenitor se muestra a favor de que ambos ayuden al joven a saber qué está bien y qué está mal. Sin embargo, para Ángel, castigar y prohibir no es la solución correcta para que su hijo aprenda.

En la parte final de la carta, Ángel advierte al profesor para que no le vuelva a decir a su hijo que no va a llegar a nada en la vida porque “Las lecciones se las doy yo, no usted”.