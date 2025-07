El 80% de los adultos españoles en riesgo de sobrepeso en 2050 ¿Cómo evitarlo?

El 80 por ciento de los adultos españoles está en riesgo de sufrir sobrepeso en 2050, el doble que actualmente. Para los niños y adolescentes la perspectiva no es mucho mejor. En 4 de cada 10, la báscula ya arroja más peso del debido y en un cuarto de siglo esto ocurrirá en la mitad de los casos.

Son las conclusiones de un informe mundial realizado por el Instituto de Investigación Infantil Murdoch, en Australia, y revelan que la mayoría de la población española no presta suficiente atención, ni a su dieta, ni al deporte que realiza. Dos tendencias que ahora, en pleno descanso veraniego, se ven agravadas por la inactividad y el mayor número de licencias que nos permitimos en lo que comemos y bebemos en comparación con otras épocas del año.

El sobrepeso es la antesala de la obesidad, una enfermedad que sufre el 16 por ciento de la población adulta y el 10 por ciento de los menores de nuestro país. Una condición médica, además, que encierra grandes problemas para la salud al estar relacionada con la aparición de más de 200 patologías. Por su lado, el sobrepeso también le abre la puerta a un número elevado de afecciones. Las más comunes, explica la Doctora Montse Prados, miembro del área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, son "la diabetes o la hipertensión".

La mejor manera de huir del sobrepeso

Las tres patas sobre las que descansa un estado de salud razonable son la alimentación, el deporte y el descanso. ¿En qué consiste una dieta saludable? La Doctora Prados incide en "alejar todo lo posible los alimentos ultraprocesados e incluir en su lugar el mayor número posible de vegetales", con el objetivo de alcanzar el nivel adecuado de nutrientes esenciales para la salud, algo que debe personalizarse en cada individuo para formular, en cada caso, la dieta más adecuada.

No vamos a engañar a nadie, en verano llegan los excesos y, es cierto, que uno de vez en cuando no viene mal. Sin embargo, lejos de esos momentos puntuales, en el día a día, hay que mantener el foco sobre la alimentación. De cara a los meses que están por llegar, los endocrinos recomiendan los alimentos frescos, ligeros y accesibles. Por ejemplo, las ensaladas con algo de proteína y con verduras son una comida o cena saludables. La fruta es una merienda perfecta, y también parte de un desayuno equilibrado que también incluya proteínas. Y de cara a las bebidas, debemos evitar tanto las azucaradas como el alcohol.

Una persona corriendo entre la montaña y el mar.

El deporte, la segunda pata, es esencial. Aunque ahora, en verano, las altas temperaturas y la falta de rutina para quienes tienen vacaciones complican su práctica. No obstante, como asegura Javier Panizo, entrenador deportivo al mando de un centro de entrenamiento, "lo importante en julio y agosto es moverse y entrenar, en la medida de lo posible, durante las primeras y últimas horas del día, cuando el calor aprieta menos". Ya no vale pasar la mayor parte del verano sentado o tumbado, los planes de deporte en grupo, cuando sean razonables, son un buen recurso para ponerse en marcha. Y para quienes pasen estos meses cerca del mar, mejor aún, porque las opciones para hacer deporte acuático cada vez son más. Eso sí, recuerda Panizo la importancia de "no cometer locuras realizando entrenamientos de muy alta intensidad que pueden no conducir a nada".

La actividad física está cargada de beneficios, no únicamente para regular el peso, sino también para el resto del cuerpo y la mente. Ayuda a que nuestro cuerpo funcione y se mantenga activo. Además, no es menos importante saber que, durante el ejercicio, "nuestro cuerpo libera endorfinas y serotonina, conocidas como las hormonas de la felicidad".

Vamos a la práctica. Si hablábamos de deporte en el mar, lanzarse a nadar es la idea más accesible para cualquier persona que quiera, y pueda, hacer deporte en la playa. Conviene recordar que, siempre que sea posible, eso sí, vigilado por alguien desde la orilla. Otra alternativa para hacer deporte pegado al agua, ahora que el calor aprieta, es optar por deportes como el piragüismo o, incluso, la natación en piscina.

El gimnasio siempre va a ser otra buena opción. La clave está en conseguir uno en el que halla un ambiente agradable. Una vez dentro, lo mejor es ponerse en manos de profesionales y escuchar sus recomendaciones.

Y para quienes no tengan a mano la opción del mar o un gimnasio, una 'caminata mañanera' siempre va a ser suficiente para mantenerse activo durante el verano. Es imprescindible aprovechar para ello las horas más frescas del día, así como recordar que estamos haciendo deporte, es decir, por mucho que sea andar, hay que hacerlo a un buen ritmo y sin paradas durante los, mínimo, 30 minutos que empleemos en la actividad.

Y por último, aunque no por ello menos importante, el descanso. Explica Panizo que "el deporte y el descanso no se entienden el uno sin el otro". Solo durante las horas de descanso, el cuerpo puede recuperar fuerzas, energía y permitir llevar a la regularidad y a la constancia la práctica del deporte y una alimentación saludable.

Y sin embargo, según diversos estudios que analizan el sueño, más de la mitad de la población española no duerme la cantidad de horas suficientes. En caso de los adultos, estas nunca deberían ser menos de seis y, para niños y adolescentes, lo ideal es dormir, al menos, ocho horas para que el sueño sea reparador.

El estilo de vida que llevamos, bajo el foco

La Doctora Prados habla de "pandemia" cuando describe la situación de la obesidad en nuestro país. Lo hace así porque los números de sobrepeso, lejos de reducirse, van encaminados hacia unas 'cifras récord'.

Personas con sobrepeso.

Por comunidades, según datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía, con un 19,7 por ciento de población con obesidad, el Principado de Asturias y la Región de Murcia, ambas con un 19,1 por ciento en el mismo indicador, lideran la tabla de comunidades autónomas en las que esta enfermedad causa más daño. El 6,8 por ciento de Melilla, y el 12,8 por ciento de Extremadura se encuentran en el otro lado de la tabla.

Sin embargo, hablar de porcentajes puede resultar frío, son las personas las que se encuentran detrás de la estadística y, según los informes, la tendencia va a peor. La Doctora Prados asegura que, entre los factores que elevan los índices de sobrepeso en España, puede influir mucho el estilo de vida que llevamos, "relacionado con el estrés, la falta de ejercicio y el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados".

La nota positiva es que estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación e ir reduciendo este grave problema social.