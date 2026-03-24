"Hay dos códices de inventos de Leonardo Da Vinci que se conservan en España, hemos recreado sus trabajos pieza por pieza"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con Pedro Macarro, director del Museo Da Vinci de Madrid, sobre la figura del genio renacentista. Aunque es mundialmente conocido como el artista que pintó La Gioconda, Leonardo también fue un ingeniero visionario cuyas ideas se adelantaron siglos a su tiempo, imaginando máquinas como submarinos, aviones o tanques hace más de 500 años.

El legado manuscrito que se custodia en España

El director del museo ha explicado que la fascinación por la mente de Da Vinci fue el germen del proyecto. Las piezas expuestas son réplicas exactas y artesanales de sus inventos, construidas gracias a los códices que legó. 'Hay tres, y dos, de hecho, se conservan precisamente aquí en España, en la Biblioteca Nacional, que es una auténtica maravilla', ha detallado Macarro. El museo, que abrió sus puertas el pasado 13 de febrero, utiliza copias fieles de estos manuscritos, principalmente del 'Código Atlántico'.

La reconstrucción de sus inventos está gracias a esos códices"

Alamy Stock Photo Leonardo da Vinci, 1452-1519, pintor, escultor, arquitecto e ingeniero italiano.

Macarro ha destacado el trabajo minucioso de los artesanos, que dedicaron años a materializar los diseños. 'La reconstrucción de de de sus inventos está gracias a esos códices, a esos libros que que se encontraron', afirmó. La mayoría de las maquetas del museo están hechas a partir de dibujos que nunca pasaron del papel, lo que las hace aún más especiales para el visitante.

Máquinas que inventaron el futuro

El museo se organiza en seis salas temáticas que abarcan desde la ingeniería del aire hasta la náutica. En la primera sala, dedicada al vuelo, se pueden ver los precursores del helicóptero, el parapente y el ala delta. Macarro relató que el diseño del paracaídas de Leonardo, de forma piramidal, fue probado con éxito por un británico, quien se lanzó desde 3.000 metros de altura y aterrizó perfectamente. Estas invenciones reflejan una vida de curiosidad incesante, aunque no exenta de polémicas, como cuando Leonardo Da Vinci fue acusado de un delito sexual.

En el ámbito náutico, diseñó el primer traje de buzo, un sistema con una campana flotante en la superficie que suministraba aire a través de un tubo, permitiendo al buzo respirar bajo el agua. También ideó el barco de palas, cuyo diseño es la base de los barcos de vapor que surgieron con la Revolución Industrial. Su profundo estudio de la anatomía, clave en su arte y visible en obras como el Hombre de Vitruvio, también lo aplicó al diseño de sus máquinas.

No tenía vida suficiente para ejecutar todo lo que imaginaba esa mente"

Da Vinci también fue innovador en la ingeniería militar, en gran parte por encargo del duque Ludovico Sforza en Milán. El museo expone el precursor del tanque moderno y un multicañón, considerado el antecedente de la ametralladora. Según Macarro, la razón por la que no construyó todo lo que diseñó fue simple: 'No tenía vida suficiente para para ejecutar todo lo que imaginaba esa mente'.

Un genio polifacético en un museo para todos

Además de la ingeniería, su faceta artística revolucionó la pintura con la técnica del sfumato, un difuminado suave que aplicó en sus obras, aunque siempre hay detalles por descubrir, como si la Mona Lisa tuvo cejas. La exposición también incluye el boceto de la primera bicicleta y un puente autoportante que se monta sin tornillos. Macarro ha querido subrayar que el museo está dirigido a 'todos los públicos' y es 'totalmente accesible'.

El director del museo ha confesado que uno de sus momentos preferidos fue recorrer el museo en soledad antes de la inauguración, sintiéndose un 'privilegiado'. La experiencia culmina con una de las frases del genio destacada en sus paredes: 'Nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias'. El Museo Da Vinci se encuentra en la calle San Bernardo 39 de Madrid y abre todos los días de 11:00 a 20:00 horas.