Andrés Roca Rey, sobre Morante de la Puebla: "Estoy contento de que regrese; hay veces que se confunden las cosas por ambas partes pero el toreo es muy grande"

La nueva temporada taurina ya ha comenzado y uno de los carteles más esperados es el del Domingo de Resurrección en Sevilla. En la plaza de La Maestranza se darán cita Andrés Roca Rey, Morante de la Puebla y David de Miranda. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, el torero peruano ha abordado la expectación que genera esta corrida y ha hablado abiertamente de su relación con Morante.

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Piques y reconciliación

Preguntado por el pique que mantuvo el año pasado con Morante de la Puebla, Roca Rey ha reconocido que son cosas que suceden en el mundo del toreo. "Hay tensión, hay mucha responsabilidad y, sobre todo, muchísimo miedo cada tarde", ha explicado. El diestro atribuye esos desencuentros a malentendidos que pueden surgir "por partes iguales", pero ha subrayado que todo queda atrás: "El toreo es muy grande y hay mucho tiempo para estar bien también".

Andrés Roca Rey ha cerrado así cualquier polémica, asegurando estar "muy feliz" por la vuelta del torero de La Puebla. "Estoy muy contento de que haya regresado por el toreo en general también, ¿no? Porque el toreo siento que necesita también toreros importantes y que generen ilusión", ha afirmado. Considera que, aunque la temporada pasada ya ha pasado, la que ahora empieza es "ilusionante" y "muy bonita".

El futuro de la fiesta

El torero peruano se ha mostrado como un firme defensor de la juventud en el mundo del toro. Ha celebrado iniciativas como la del nuevo empresario de Sevilla, José María Garzón, de rebajar precios para animar a los jóvenes, destacando la "increíble" respuesta. "Lo importante de este mundo no es saberlo, sino sentirlo, ¿no?", ha comentado Roca Rey, quien se siente muy identificado con las nuevas generaciones y cree que "el futuro de cualquier mundo depende de los jóvenes".

Estoy muy contento de que Morante haya regresado por el toreo en general también" Andrés Roca Rey

En un plano más personal, el diestro ha contado que recientemente ha cumplido una promesa realizando una caminata de más de 60 kilómetros hasta la Virgen del Rocío. A pesar de acabar "adolorido", ha afirmado que ha sido "muy bonito" para el espíritu. Esta preparación mental se une a un exigente entrenamiento físico con un profesional, necesario por las "tantas lesiones" que arrastra, convencido de que "espíritu, mente y físico tienen que estar conectados".

Herrera en COPE Carlos Herrera y Andrés Roca Rey

Un cartel de lujo en Sevilla

Con la vista puesta en el Domingo de Resurrección, Roca Rey siente "mucha responsabilidad", "muchos miedos" pero también "bastante ilusión". Sobre el cartel, ha elogiado a sus compañeros. Además de su reconciliación con Morante, ha dedicado palabras de admiración para David de Miranda, a quien considera "un torero que admiro muchísimo desde que éramos novilleros" y una "gran persona".