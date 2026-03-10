Restauradores de la Capilla Sixtina han encontrado "detalles misteriosos de la pintura": ¿Guarda un mensaje?

La Capilla Sixtina se encuentra actualmente cubierta por andamios debido a un proceso de restauración de la obra de Miguel Ángel que se espera que esté finalizado para Semana Santa. Tal y como ha explicado el escritor Javier Sierra en el programa 'Herrera en COPE' de Carlos Herrera, esta intervención es necesaria por el impacto que causa la afluencia masiva de visitantes, que alcanza entre 17.000 y 30.000 personas diarias. Este flujo de aire golpea especialmente la pared del Juicio Final, cubriéndola con un velo de lactato de calcio que debe ser retirado.

Los expertos han determinado que la limpieza de la Sixtina es una tarea que deberá realizarse aproximadamente cada 20 años, con un coste estimado de entre 200.000 y 300.000 euros. La última gran restauración se llevó a cabo en 1994, un proceso que devolvió a los frescos los colores originales de Miguel Ángel, unos tonos refulgentes que en su día generaron una gran sorpresa e incluso polémica entre quienes se habían acostumbrado a la pátina oscura que el tiempo había depositado sobre ellos.

La rebeldía de un genio obligado a pintar

Esta nueva limpieza ha vuelto a poner sobre la mesa la existencia de posibles mensajes ocultos en la obra. Javier Sierra ha recordado que Miguel Ángel no quería ser pintor, sino escultor, y que se vio forzado a acometer esta obra por orden del papa Julio Segundo. Esta reticencia, según el escritor, podría ser la clave para entender por qué “hay ciertas figuras y ciertas cosas que tienen otra interpretación”. Un primer guiño, apunta Sierra, sería el perfil de Dante Alighieri, autor de la 'Divina Comedia', que puede intuirse entre las figuras del Juicio Final, un efecto popularizado en 1950 por el diplomático venezolano Joaquín Díaz.

Simbolismo judío y anatomía prohibida

Desde hace años también se debate sobre la presencia de simbolismo cabalístico. El rabino Benjamin Bleck fue quien descubrió que algunas figuras, como David frente a Goliat o Judith con la cabeza de Holofernes, adoptan la silueta de letras hebreas cargadas de significado. Sierra ha señalado que esta teoría “tiene cierta credibilidad”, ya que en su juventud, Miguel Ángel se rodeó de intelectuales influidos por el judaísmo en la corte de Lorenzo de Médici, como Marsilio Ficcino o Pico de la Mirándola.

Pero la hipótesis más polémica es la que sugiere que Miguel Ángel ocultó sus conocimientos de anatomía en los frescos. Un neurocirujano estadounidense se percató de que la capa que envuelve a Dios en la icónica escena de 'La creación de Adán' tiene la forma exacta de un corte sagital del cerebro humano. Este hallazgo plantea una serie de preguntas que el propio Sierra verbaliza: “¿Quería decir que, de repente, Dios nos dio el intelecto, nos dio el cerebro, o que quizá Dios estaba solo en el cerebro, como piensan los mal pensantes?”

Estos detalles anatómicos son especialmente sorprendentes porque en la época de Miguel Ángel estaba prohibido realizar autopsias. Según Sierra, el artista probablemente las practicó en secreto, al igual que hicieron Leonardo da Vinci o Botticelli, y plasmó sus hallazgos en la pintura. Esta sería una forma de preservar su conocimiento y, al mismo tiempo, un acto de desafío. “Ahí hay algo de burla al celo de la Santa Inquisición, y quizá también algo de rebeldía”, ha afirmado el escritor.

Miguel Ángel, arquitecto y escultor italiano

Para entender la obra, Sierra invita a imaginar a un Miguel Ángel “cabreado” trabajando durante cuatro años en solitario en una superficie de 500 metros cuadrados, obligado a pintar cuando su vocación era la escultura. En este contexto, los mensajes ocultos se interpretarían como un acto de autoafirmación frente al poder papal, una manera de decir: “Tú me obligas y yo pinto lo que quiero”.

Una vez finalizada la restauración, será el momento ideal para volver a visitar la obra maestra y buscar estos secretos por nosotros mismos.