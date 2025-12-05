Expertos dan la clave de Uruguay como rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026: "Hay ambiente guerracivilista, pero siempre son peligrosos"

El equipo de Tiempo de Juego de la COPE ha analizado los posibles rivales de España en la fase de grupos del Mundial 2026, en un sorteo que podría deparar un camino complicado para la Selección. Se han mencionado oponentes de entidad como Croacia, Colombia, Uruguay y Senegal, además de otros como Irán y Austria, un panorama que anticipa una primera fase exigente para el combinado nacional. El papel de jugadores como Lamine Yamal será clave para las aspiraciones del equipo.

Uruguay, un rival en crisis pero temible

El foco del análisis se ha centrado en Uruguay, un rival que llegaría al último partido de la fase de grupos en una situación de crisis total. "Hay un ambiente guerracivilista con el entrenador", se ha comentado durante la retransmisión, aunque se ha advertido del peligro que siempre representa el combinado charrúa.

Hay un ambiente guerracivilista con el entrenador" Germán Mansilla Experto en fútbol internacional de Tiempo de Juego

Alamy Stock Photo El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ofrece una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario

A pesar de los problemas internos, el consenso es claro: "Al final, esta selección es durísima". La preocupación ante un posible cruce es evidente, como reflejaba el comentario de uno de los analistas: "No me gusta Araujo". El pesimismo humorístico también ha aparecido en antena, con Miguelito apuntando que "ya tiene billete de vuelta".

Esta selección es durísima" Germán Mansilla Experto en fútbol internacional de Tiempo de Juego

Un Mundial más exigente que nunca

La dificultad de los posibles rivales de España es un reflejo de la creciente competitividad del torneo. Este Mundial de récord, con más partidos que nunca, eleva la exigencia desde el primer día. Incluso el camino hasta el torneo ha sido complicado para muchas selecciones, como se ha visto en la repesca para el Mundial 2026, donde varias potencias han sufrido para asegurar su plaza.