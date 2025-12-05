El aviso que lanzan con Arabia Saudí como rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026: "Fue su verdugo"

El equipo de 'Tiempo de Juego' ha reaccionado en directo al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde la Selección Española ha quedado encuadrada con Arabia Saudí. Aunque la primera impresión en el programa ha sido de cierto optimismo, con comentarios como "No nos viene mal", rápidamente ha surgido un dato clave que llama a la prudencia y sirve como seria advertencia para el equipo de Luis de la Fuente. Puedes consultar todos los detalles del sorteo en la crónica de 'Tiempo de Juego'.

La voz de alarma ha llegado al recordar un resultado sorprendente del pasado Mundial de Catar. Uno de los comentaristas ha puesto sobre la mesa el inesperado tropiezo de la vigente campeona del mundo: "El partido que perdió en el anterior mundial Argentina fue contra Arabia Saudita". Este recordatorio funciona como un aviso para navegantes, subrayando que en una cita mundialista no hay rival pequeño y que la confianza puede ser peligrosa.

El partido que perdió en el anterior mundial Argentina fue contra Arabia Saudita" Fernando Evangelio Experto de Tiempo de Juego

Alamy Stock Photo El equipo de Arabia Saudita se prepara para el inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de la Copa Mundial de la AFC entre Australia y Arabia Saudita del Grupo C desde el Estadio Rectangular de Melbourne.

Un aviso para navegantes

El dato ha sido contundente y ha servido para vertebrar el análisis del grupo. Aunque Argentina supo rehacerse y levantar la copa, esa derrota inicial demuestra el peligro del combinado saudí. En 'Tiempo de Juego' no han dudado en calificarlo como el verdugo de la albiceleste en aquel encuentro. "Fue su verdugo", han sentenciado, una frase que resuena con fuerza de cara al debut de España en el torneo.

Fue su verdugo" Germán Mansilla Experto de Tiempo de Juego

La reacción de Luis de la Fuente

Mientras en el estudio se debatía sobre la dificultad del grupo, las cámaras enfocaban al seleccionador nacional. Durante el sorteo, se ha podido observar el "rostro serio de Luis de la Fuente", tal y como ha apuntado Manolo Lama. El técnico riojano, siempre metódico, ya analiza los desafíos que le esperan a la Selección, consciente de la importancia de cada partido, como ya demostró en la preparación de otros grandes duelos.

La prudencia del seleccionador contrasta con cualquier atisbo de euforia. El grupo, que completan otros rivales de entidad, exigirá la mejor versión de España desde el primer minuto. En este sentido, los expertos de la radio ya han analizado a otros oponentes, como se puede escuchar en el análisis sobre Uruguay como posible rival, destacando que en un Mundial "siempre son peligrosos".