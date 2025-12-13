La ciencia revela la clave oculta en el sueño para regular el azúcar y evitar la diabetes: "No se puede recuperar todo el sueño que perdemos de lunes a viernes en dos días"

El sueño, además de ser reparador y fortalecer el sistema inmunológico, juega un papel fundamental en la regulación de la glucosa. Un reciente estudio de la Universidad Nacional de Singapur ha puesto de manifiesto que un descanso adecuado es crucial para reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Este descubrimiento subraya una de las virtualidades menos conocidas del sueño: su capacidad para mantener a raya los niveles de azúcar en sangre.

Así fue el experimento

La investigación se basó en un "experimento controlado con adultos jóvenes sanos", como explica María José Martínez-Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Los participantes fueron divididos en tres grupos para comparar sus patrones de descanso: un grupo control que dormía ocho horas diarias, otro que dormía seis horas entre semana e intentaba recuperar el fin de semana, y un tercero con un sueño corto e irregular.

Recuperar el fin de semana: un mito

Los resultados fueron claros. Los grupos con sueño insuficiente mostraron una peor tolerancia a la glucosa. En el caso de quienes dormían poco de forma irregular, "el efecto era aún peor, porque tenían subidas mayores de glucosa sin respuesta adecuada a la insulina, lo que sugiere un daño metabólico más temprano", señala la experta.

Dormir más el fin de semana no compensaba el daño metabólico acumulado durante la semana" María José Martínez-Madrid Coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño

La creencia de que se puede recuperar el sueño perdido durante el fin de semana queda así desmontada. "Realmente esto es un poco mito, no se puede recuperar todo el sueño que perdemos de lunes a viernes en dos días", advierte Martínez-Madrid. El problema de fondo es que dormir poco o de forma irregular "rompe la coordinación entre el reloj biológico y las hormonas que regulan el azúcar en sangre".

El círculo vicioso del apetito y el cansancio

El descontrol no afecta solo a la glucosa. Cuando hay un sueño deficiente, se desregulan también las hormonas del apetito y la saciedad. Según la coordinadora, la leptina, hormona de la saciedad disminuye, mientras que la grelina (hormona del apetito) aumenta, lo que provoca que "tengamos más apetito y comamos más".

Una prueba de glucosa en sangre

Además, esta falta de descanso genera una mayor apetencia por alimentos ricos en glucosa, un fenómeno que los trabajadores a turnos experimentan con frecuencia. Esta tendencia a comer más y peor se suma a un metabolismo que, por el cansancio, consume menos energía.

Tenemos el cóctel perfecto para terminar desarrollando un síndrome metabólico" María José Martínez-Madrid Coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño

Este desajuste hormonal, junto a la alteración del metabolismo, crea lo que Martínez-Madrid define como "el cóctel perfecto para terminar desarrollando, si esto se cronifica, un síndrome metabólico". Para evitarlo, la experta no solo recomienda un sueño regular y suficiente, sino también evitar "ingerir altas cantidades de glucosa muy adentrada la noche", ya que el cuerpo se prepara para el ayuno y no gestiona bien esos azúcares.