¿Puede la OTAN expulsar o supender a uno de sus miembros? Aislar, sí; expulsión, no

Nos estamos acostumbrando a que, desde que comenzó la guerra en Irán, la administración de Estados Unidos y en especial su Comandante en Jefe y presidente, Donald Trump, un día nos diga que está a punto de alcanzar un acuerdo con el régimen de los ayatolás y al día siguiente que golpeará "con dureza" a Irán que les hacrá retroceder a la "Edad de Piedra".

Es el mismo módus operandi que viene haciendo desde que comenzó su nuevo mandato con otras circunstancias como el futuro de la OTAN. De hecho, está tan furioso con algunos miembros de la Alianza, llámese sobre todo España, que en más de una ocasión ha amenazado con abandonar la organización, la última vez hace 24 días.

Tres semanas después y unas cuantas contradicciones, ahora no quiere salirse él, sino echar a España. Y según sus explicaciones, tiene motivos para hacerlo: el principal, por la falta de inversión en defensa, por lo que llama a España "aprovechado". A esto se une la gota que ha colmado el vaso de su escasa paciencia, no dejar utilizar las bases en nuestro territorio ni el espacio aéreo a los aviones norteamericanos que intervienen en la guerra de Irán.

El correo interno del pentágono

La agencia de noticias Reuters ha destapado que existe un correo interno del Pentágono en el que se plantean distintas opciones para que Estados Unidos penalice a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

Aquí entra la posibilidad de suspender a España y revisar la postura de EE.UU. sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según a informado a Reuters un funcionario estadounidense.

En el mensaje queda clara la frustración que siente el Departamento de Defensa de Estados Unidos por la reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán, ha explicado el funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato. En el mensaje se asegura que el derecho de sobrevuelo es “el mínimo imprescindible para la OTAN” y añade que estas opciones se están sopesando en los niveles más altos del Pentágono.

Sánchez resta importancia al mail

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado relevancia al supuesto correo electrónico del Pentágono y asegura que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

00:00 Volumen Descargar Sánchez responde a la amenaza de expulsión de la OTAN

El jefe del Ejecutivo subraya que el Gobierno no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.

¿Puede la OTAN EXPULSAR A UNO DE SUS MIEMBROS?

Todo este trajín de correos, dimes y diretes nos lleva a una pregunta: ¿es posible expulsar a un miembro de la OTAN? De ser así, ¿cómo es el procedimiento para hacerlo?

Como no es la primera vez que Trump amenaza con expulsar a alguien de la organización y por "alguien" decimos España, en COPE hemos contado con expertos que han respondido la pregunta.

Así, el general retirado del Ejército de Tierra Pedro Méndez de Vigo no deja lugar a dudas: "No está previsto expulsar a ningún país en el tratado de la OTAN; solo se puede abandonar por decisión propia".

El general Méndez de Vigo es tajante al respecto, explicando que la expulsión forzosa no es una opción que se contemple en la normativa de la Alianza. Según ha detallado, el tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, "es un tratado breve, que tiene 23 frases nada más y 14 artículos".

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El experto aclara que lo único que prevé el texto fundacional en su artículo 13 es la retirada voluntaria de un país miembro. Este procedimiento exigiría un preaviso de un año al país depositario, que es Estados Unidos, un escenario que no tiene precedentes, ya que "no ha sucedido nunca". Por tanto, un país solo puede abandonar la organización por decisión propia; "no te pueden echar".

Marginación política

Aunque la expulsión no sea viable, sí puede haber consecuencias tangibles para el país bajo "sospecha". El general Méndez de Vigo señala que estas polémicas derivan en un aislamiento político y una "cierta incomodidad o marginalización política" para España en el seno de la organización.

Y esa marginación puede hacer que España ya no participe en "algunas reuniones informales donde se discuten temas importantes de seguridad y defensa que afectan al continente europeo", pese a que debería estar por su peso y la capacidad de sus fuerzas armadas.

El general Méndez de Vigo rechaza que España sea un socio "de segunda división" de la OTAN. Al contrario, ha destacado que el país es "un contribuyente desde hace muchos años muy eficaz en los aspectos operativos" y muy apreciado por el despliegue de sus fuerzas en misiones de la Alianza, con un peso militar acorde a su peso demográfico y económico.