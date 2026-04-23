Nolasco, líder de Vox en Aragón, con Expósito: "Prioridad nacional no hay que confundirlo con una exclusión, sino con una priorización"

El pacto de gobierno entre el PP y Vox en Aragón ya está sellado, a la espera de la investidura de Jorge Azcón, que se celebrará la próxima semana. El líder de Vox en la comunidad y previsible futuro vicepresidente, Alejandro Nolasco, ha desgranado las principales medidas del acuerdo, poniendo especial énfasis en la exigencia de que se cumpla la polémica cláusula de ‘prioridad nacional’ en el acceso a los servicios públicos.

Bajada de impuestos y refuerzo de servicios

Nolasco ha calificado el acuerdo como “importantísimo” y ha enumerado algunas de las medidas pactadas. Entre ellas destacan una “bajada radical de impuestos”, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; facilidades para que los jóvenes accedan a su primera vivienda; la concertación del bachillerato y la guardería gratuita.

En materia de sanidad, el pacto incluye finalizar el búnker de radioterapia de Teruel para que los enfermos de cáncer no tengan que desplazarse a Zaragoza. También se ha acordado la reducción de subvenciones a sindicatos y a ONGs “que favorecen de manera indirecta el tráfico de la inmigración ilegal”, así como la creación de una asignatura sobre la historia del terrorismo en España.

EFE La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, recibe al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco

La 'prioridad nacional' como línea roja

El punto más controvertido del pacto es la ‘prioridad nacional’. Nolasco explica que consiste en dar acceso prioritario a los servicios públicos a “todas aquellas personas que tienen un vínculo, un arraigo, unos años cotizados y que evidentemente han aportado más a nuestro país”. Matiza que “no hay que confundirlo con una exclusión”, sino con una priorización para quienes más han contribuido al sistema.

El PP tiene que tomar una decisión y aclararse" Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón

El líder de Vox ha criticado las contradicciones del PP en este asunto, mencionando que Ayuso lo consideró “ilegal” y Moreno Bonilla, “racista”. “Yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse”, ha sentenciado, insistiendo en que la medida es “perfectamente legal y constitucional” y se puede aplicar mediante baremos. Según Nolasco, es necesario revertir la situación actual, ya que al ver las listas de ayudas sociales o de vivienda, “los nombres siempre son los mismos”.

Getty Images Migrante trabajando en la construcción

Inmigración y advertencia a Génova

Sobre la inmigración, Nolasco ha sido tajante al afirmar que el objetivo final es que los inmigrantes que no tengan papeles no vengan. “Lo que entonces queremos es que no vengan, es así de sencillo”, ha declarado. Aunque asegura que se prestará asistencia vital a quien la necesite, su plan a nivel nacional es “reemigrar y repatriar a todos estos inmigrantes ilegales”. Mientras, desde Aragón, propone no crear nuevas plazas y usar las competencias autonómicas para firmar acuerdos de devolución con terceros países.

Finalmente, Nolasco ha lanzado una advertencia a la dirección nacional del PP. Ha comparado el pacto con un contrato de alquiler para subrayar que no es “retórico” y debe cumplirse en su totalidad, dejando claro que, aunque el objetivo es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, VOX no renunciará a sus postulados.