La crítica de Joseba Larrañaga a la corta rueda de prensa de Arbeloa tras el empate del Real Madrid: "Muchas preguntas, respuestas cortas y sin ganas"

El Real Madrid dejó escapar dos puntos en su visita al Real Betis (1-1) en La Cartuja, en un duelo que tenía controlado hasta el tiempo añadido. Un gol de Héctor Bellerín en el minuto 94 neutralizó el tanto inicial de Vinícius Jr. y complicó aún más las opciones del conjunto blanco de pelear por el liderato, que ahora queda más distante.

EFE Bellerín celebra su gol en el Betis - Real Madrid

BELLERÍN ACERCA MÁS EL TÍTULO AL BARCELONA

El equipo de Álvaro Arbeloa comenzó con autoridad y generó las primeras ocasiones, como una volea de Kylian Mbappé tras un gran envío de Alexander-Arnold. El dominio se tradujo pronto en el 0-1: un disparo de Fede Valverde fue rechazado por el portero Álvaro Valles y Vinícius aprovechó el balón suelto para marcar. Con ventaja en el marcador, el Madrid parecía tener el partido bajo control, aunque no logró ampliar diferencias pese a alguna llegada peligrosa de Bellingham.

Con el paso de los minutos, el Betis fue creciendo y terminó la primera mitad con varias ocasiones claras. Antony, Bakambu o Fornals pusieron a prueba a Andriy Lunin, que sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas. Tras el descanso, el encuentro se igualó, con oportunidades para ambos lados. Mbappé llegó a marcar, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

EFE Los jugadores del Real Madrid tras el empate del Betis

El tramo final fue abierto, con alternativas y cambios desde el banquillo. El Madrid tuvo opciones para sentenciar, pero perdonó, y el Betis no dejó de insistir. Ya en el descuento, tras una jugada iniciada por Antony, Bellerín aprovechó un rechace dentro del área para firmar el empate definitivo.

El resultado deja al Real Madrid con 74 puntos, alejándose del FC Barcelona, mientras que el Betis suma un punto valioso que le mantiene en la lucha por los puestos europeos.

EXPRÉS RUEDA DE PRENSA DE ARBELOA

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa posterior al partido ha sido inusualmente corta, de apenas tres minutos. Una comparecencia en la que el técnico ha mostrado su descontento con varias situaciones del encuentro y ha evitado responder a preguntas clave, tal y como se ha analizado en El Partidazo de COPE, donde Joseba Larrañaga ha destacado las "pocas ganas de responder" del entrenador.

El foco principal de su enfado han sido las decisiones arbitrales. Arbeloa ha calificado como "muy clara" la falta sobre Mendy en la jugada del gol del empate rival en los últimos minutos. El entrenador ha sido tajante en su valoración: "para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema, y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden".

EFE SEVILLA, 24/04/2026.- El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga que disputan Real Betis y Real Madrid este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz.

Además de la jugada del gol, Arbeloa ha reclamado un "penalti clarísimo" en la primera parte por una mano dentro del área tras un tiro de Brahim. "Una mano abierta, que no estaba ni pegada al cuerpo", ha descrito el técnico, quien considera que son "dos decisiones que marcan mucho el partido" y que no es la primera vez que les ocurre algo similar.

Preguntado por la tendencia del equipo a encajar goles en los minutos finales, como ya sucedió ante Mallorca, Bayer o Alavés, Arbeloa ha admitido no tener una "razón clara" para ello. "Si tuviésemos una una razón clara, pues lo corregiríamos", ha afirmado, achacando la situación a los "resultados tan justos" y a que tampoco están "teniendo mucha suerte".

El momento de mayor tensión ha llegado con el 'caso Ceballos'. Al ser cuestionado sobre la ausencia del jugador en la convocatoria por decisión técnica, Arbeloa ha respondido dos veces con la misma frase, cortante y sin dar más detalles: "Traigo siempre a los que considero oportuno", zanjando así el tema y la rueda de prensa.

Finalmente, respecto al estado físico de Mbappe, que tuvo que ser sustituido, el entrenador ha ofrecido una respuesta escueta. "No sé, no tengo ni idea, tenía molestias y, bueno, pues vamos a ver estos días cómo evoluciona", ha concluido.