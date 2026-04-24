La OCDE lo confirma: las familias con hijos en España tienen una carga tributaria de casi el 40 por ciento y es el séptimo país desarrollado donde más se les castiga

El último informe 'Taxing Wages' de la OCDE ha vuelto a poner de manifiesto la elevada presión fiscal que soportan las familias en España. Según el análisis, nuestro país es el séptimo país desarrollado donde más se castiga tributariamente a los hogares con hijos, con una carga total que se aproxima al 40%. Este dato ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito y la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, han desgranado las claves de esta situación.

El sistema fiscal español se ha consolidado como uno de los menos favorables para las familias con hijos en las que ambos progenitores trabajan, debido a los continuos ajustes al alza del IRPF, la no actualización de los mínimos personales y familiares y las subidas en las cotizaciones sociales. La OCDE define la cuña fiscal como la carga tributaria sobre el coste laboral total, y en España alcanza el 38,7% para familias con dos sueldos medios, situándonos por delante de países como Bélgica, Alemania o Francia.

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Un sistema tributario que no protege a las familias

Yolanda Gómez ha explicado en 'Clases de Economía' de La Linterna que España se encuentra al nivel de carga fiscal de los países nórdicos, pero sin sus contraprestaciones. "Ha habido una subida de la presión fiscal y una reducción al final del salario neto que es impresionante", ha señalado. La experta critica que este incremento se ha producido de forma encubierta, al no no deflactar el IRPF conforme a la inflación, lo que provoca que el Gobierno "se queda en buena parte con esta subida encubierta de impuestos" mientras presume de aumentos salariales.

Ha habido una subida de la presión fiscal y una reducción al final del salario neto que es impresionante"

EDUARDO PARRA (Foto de ARCHIVO)Vista de la declaración de la renta en una tablet, a 3 de abril de 2024, en Madrid (España). La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2023 arranca hoy con la presentación de las declaraciones por Internet, pero desde esta semana los contribuyentes pueden acceder desde la página web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria a sus datos fiscales. Este año el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado, como el incremento en la reducción de las retenciones del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, algo que afectará en esta campaña a los contribuyentes con estos ingresos anuales. La campaña se extenderá hasta el 1 de julio de 2024.Eduardo Parra / Europa Press03 ABRIL 2024;MADRID;PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE LA RENTA;2023;CAMPAÑA RENTA Y PATRIMONIO03/4/2024

Además, España no solo destaca por su alta cuña fiscal, sino también por ser uno de los países menos generosos en ayudas directas a las familias. Mientras en naciones como Italia o Alemania la diferencia en la carga fiscal entre trabajadores con y sin hijos es de 11 y 14 puntos respectivamente, en España esta preferencia fiscal apenas supera los 4,6 puntos. Esta situación se agrava al no existir un programa de ayudas familiares tan generoso como en los países nórdicos, con los que ahora competimos en carga tributaria.

La brecha entre el coste empresarial y el salario neto

El informe de la OCDE detalla cómo la cuña fiscal afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Para una familia tipo con dos hijos y dos sueldos medios, el coste laboral total de 150.201 euros para la empresa se traduce en solo 89.626 euros netos para el hogar. Esta brecha de más de 60.000 euros es significativamente peor que la media de la Unión Europea, donde esa misma familia ingresaría 92.470 euros. La comparativa es aún más desfavorable frente a países con rangos salariales similares como Corea del Sur, donde el ingreso neto sería de 119.141 euros.

El análisis también revela un trato fiscal desigual. Mientras que la carga para trabajadores sin hijos se alinea con la media europea, en el caso de los trabajadores casados y con hijos se dispara, situándose entre tres y seis puntos por encima del estándar europeo. Por ejemplo, con dos sueldos medios, la cuña fiscal es del 40,3% frente al 37,8% de la media europea. Esta situación evidencia cómo la política fiscal actual, que no actualiza el mínimo por descendientes, impacta de lleno en las familias, cuyo salario medio pierde poder adquisitivo año tras año.