Trump amenaza con sacar a Estados Unidos de la OTAN y que podría declarar el fin de la guerra con Irán "cuando quisiera"

David Alandete, corresponsal de COPE en EE. UU, cuenta las últimas novedades de Trump sobre la posible salida del país de la OTAN y el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a una posible salida de la OTAN. Durante la celebración de la Pascua en la Casa Blanca, y a preguntas del corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete, el mandatario ha asegurado que la Alianza Atlántica "no ha estado a la altura" y "debería estar avergonzada de sí misma".

Según informa Alandete, esta insatisfacción en la Casa Blanca se debe a la negativa de socios como España, Italia o Francia al uso de sus bases militares, como las de Morón y Rota, y al cierre de su espacio aéreo para las aeronaves estadounidenses implicadas en la misión en Irán.

Creciente malestar con la Alianza

Este malestar presidencial ha ido en aumento en los últimos días, a pesar de que la OTAN es una alianza de carácter defensivo. A esto se suman presiones internas de aliados políticos de Trump en el Capitolio, como el senador Lindsay Graham, quien le ha invitado a retirar los soldados estadounidenses de las bases españolas.

Lo vamos a descubrir muy pronto"

​ Donald Trump Presidente de Estados Unidos

Preguntado directamente sobre si sacará al país de la organización, Trump no lo ha negado. Al contrario, ha afirmado que está estudiando qué respuestas dará a la negativa de los socios y que hará un anuncio al respecto. "Lo vamos a descubrir muy pronto", ha sentenciado.

El conflicto con Irán

En relación con Irán, el presidente estadounidense ha declarado que podría decretar el fin de la guerra "cuando quisiera", al considerar que los objetivos ya se han cumplido. También ha añadido que podría "tomar el control del petróleo" iraní si lo deseara, aunque ha matizado que no lo necesita, ya que la aportación de Venezuela es suficiente.

Los iraníes quieren que Estados Unidos siga bombardeando" Donald Trump Presidente de Estados Unidos

En un giro llamativo, el presidente también ha realizado una sorprendente declaración, asegurando que "los iraníes quieren que Estados Unidos siga bombardeando" para, según ha descrito el corresponsal de COPE, ser liberados "del yugo de la teocracia".