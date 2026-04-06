Trump amenaza con sacar a Estados Unidos de la OTAN y que podría declarar el fin de la guerra con Irán "cuando quisiera"
A la pregunta de David Alandete, corresponsal de COPE en EE. UU., el presidente estadounidense ha asegurado que la Alianza Atlántica "no ha estado a la altura" y "debería estar avergonzada de sí misma".
Madrid - Publicado el
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a una posible salida de la OTAN. Durante la celebración de la Pascua en la Casa Blanca, y a preguntas del corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete, el mandatario ha asegurado que la Alianza Atlántica "no ha estado a la altura" y "debería estar avergonzada de sí misma".
Según informa Alandete, esta insatisfacción en la Casa Blanca se debe a la negativa de socios como España, Italia o Francia al uso de sus bases militares, como las de Morón y Rota, y al cierre de su espacio aéreo para las aeronaves estadounidenses implicadas en la misión en Irán.
Creciente malestar con la Alianza
Este malestar presidencial ha ido en aumento en los últimos días, a pesar de que la OTAN es una alianza de carácter defensivo. A esto se suman presiones internas de aliados políticos de Trump en el Capitolio, como el senador Lindsay Graham, quien le ha invitado a retirar los soldados estadounidenses de las bases españolas.
Lo vamos a descubrir muy pronto"
Presidente de Estados Unidos
Preguntado directamente sobre si sacará al país de la organización, Trump no lo ha negado. Al contrario, ha afirmado que está estudiando qué respuestas dará a la negativa de los socios y que hará un anuncio al respecto. "Lo vamos a descubrir muy pronto", ha sentenciado.
El conflicto con Irán
En relación con Irán, el presidente estadounidense ha declarado que podría decretar el fin de la guerra "cuando quisiera", al considerar que los objetivos ya se han cumplido. También ha añadido que podría "tomar el control del petróleo" iraní si lo deseara, aunque ha matizado que no lo necesita, ya que la aportación de Venezuela es suficiente.
Los iraníes quieren que Estados Unidos siga bombardeando"
Presidente de Estados Unidos
En un giro llamativo, el presidente también ha realizado una sorprendente declaración, asegurando que "los iraníes quieren que Estados Unidos siga bombardeando" para, según ha descrito el corresponsal de COPE, ser liberados "del yugo de la teocracia".
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.