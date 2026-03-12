España, 40 años en la OTAN

Este jueves se han cumplido 40 años del referéndum con el que los españoles avalamos, de forma mayoritaria, nuestra integración en la OTAN. Aquella decisión histórica consolidó nuestro compromiso con la seguridad colectiva de los países aliados y supuso la plena integración de España en el conjunto de las democracias occidentales.

La adhesión a la Alianza impulsó de forma decisiva a nuestras Fuerzas Armadas y la profesionalización del Ejército. Durante estas cuatro décadas, España ha demostrado ser un socio fiable: con misiones como las de los Balcanes, Afganistán o Letonia hemos contribuido a la estabilidad euroatlántica y al mantenimiento de la paz en nuestro entorno más inmediato.

Este aniversario llega, sin embargo, en un momento de singular incertidumbre. El errático rumbo del presidente de los EE. UU. y el conjunto de desafíos globales sitúan a la OTAN ante una circunstancia crítica para su futuro. Además, por primera vez en mucho tiempo, algunos de los compromisos de España generan dudas entre nuestros aliados: cuestiones tan relevantes como la financiación o el respaldo a las acciones coordinadas nos han convertido en un socio menos previsible de lo que cabría esperar.

La fortaleza Atlántica es clave para el mantenimiento del orden internacional. Cuarenta años después de aquella decisión histórica, España debe reafirmar sin ambigüedades su vocación atlántica y su responsabilidad como aliado fiable. Porque la paz, la seguridad y la defensa de los Derechos Humanos dependen hoy de la fortaleza de ese vínculo entre las democracias occidentales.