La misión Artemis II vuelve a la Tierra y completan con éxito el viaje a la cara oculta de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II ya se encuentran en la Tierra sanos y salvos, tal y como ha confirmado la NASA. Así lo han contado en el programa 'La Mañana Fin de Semana' con Fernando de Haro, detallando el exitoso regreso. Hace solo unos minutos, Rick Hemplin, uno de los portavoces de la Casa Blanca, confirmaba la noticia: "La tripulación está contenta y a salvo, y preparada para volver a Houston".

La tripulación está contenta y a salvo, y preparada para volver a Houston"

El momento más delicado del viaje comenzaba a la una y 53 minutos de la madrugada, hora peninsular, con el descenso de la cápsula Orión. Durante 13 minutos, la nave ha alcanzado velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y ha soportado temperaturas por encima de los 2.500 grados. Finalmente, la cápsula ha amerizado en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego (California), en una maniobra donde la atmósfera puede convertirse en un muro. Casi 50 minutos después, el equipo de recuperación ha abierto la escotilla.

EFE Una fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra la nave espacial Orion 'Integrity' de la NASA mientras desciende en paracaídas en el Océano Pacífico, el 10 de abril de 2026.

Una nueva era de exploración

El objetivo fundamental de esta misión ha sido averiguar cómo ejecutar de forma segura las futuras misiones que devolverán al ser humano a la Luna y se internarán en el espacio profundo. Además, este viaje ha permitido conocer mejor cómo reacciona el cuerpo humano a una estancia a 400.000 kilómetros de nuestro planeta, un reto para el que se preparan profesionales como el primer meteorólogo espacial español.

Como ha ocurrido siempre en las grandes exploraciones, desde los viajes de Colón hasta las expediciones a los Polos, en esta aventura se mezcla el deseo de exploración con el de conquista. De hecho, actualmente estamos inmersos en una nueva carrera espacial, que en realidad es una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China y que explorará zonas como la cara oculta de la Luna, cuya geología es diferente.

Un deseo irrefrenable

Ya a comienzos de los años 60, antes del programa Apolo, el científico N.J. Berrill reflexionaba sobre este impulso. Escribía que "el hombre va a la Luna porque la naturaleza humana está dotada por una mente que se hace preguntas y por una sed de aventura". Se trata, en definitiva, de un deseo irrefrenable que nos impulsa a ir siempre más allá.

EFE Una fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra al astronauta de la NASA Victor Glover (izquierda), piloto de Artemis II, y a la astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, sentados en un helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada, perteneciente al Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 23, en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha, después de que ellos y sus compañeros de tripulación, el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II, y el astronauta de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II, fueran extraídos de su nave espacial Orion tras el amerizaje en el Océano Pacífico, frente a la costa de California, el 10 de abril de 2026.

Este espíritu pionero ha sido recordado estos días por los cuatro astronautas de la Artemis II al escuchar un mensaje grabado por el difunto Jean Lovell, comandante de la mítica misión Apolo 13. En sus palabras, Lovell les ofrecía un consejo cargado de significado: "Estoy orgulloso de pasaros el testigo, sé lo ocupados que estáis, pero no os olvidéis de disfrutar las vistas".