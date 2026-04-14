José Antonio Zarzalejos analiza el decreto para la regularización de migrantes: "El Consejo de Estado observa laxitud y mala técnica normativa"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' de este viernes, ha analizado el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno tiene previsto aprobar. Zarzalejos ha destacado las serias objeciones puestas por el Consejo de Estado a la norma, calificando el informe del órgano asesor como muy crítico.

El análisis del Consejo de Estado es tajante al observar lo que Zarzalejos ha calificado como "laxitud y mala técnica normativa" en el texto. Entre los principales reparos, el órgano asesor señala que faltan informes técnicos y desvincula esta regularización de la iniciativa legislativa popular de 2024 que recogió 600.000 firmas.

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Además, considera inadmisible "la presunción de que un inmigrante es vulnerable por el simple hecho de serlo" y exige que el procedimiento para acreditar la inexistencia de antecedentes penales sea "mucho más riguroso". El informe también apunta a que los apátridas no deberían incluirse y critica que no exista un método para calcular el número de solicitantes.

Riesgo de impugnación en el Supremo

Zarzalejos también ha advertido de las consecuencias legales si el Ejecutivo sigue adelante sin atender a estas observaciones esenciales. "Si el consejo de ministros no incorpora hoy esas llamadas observaciones esenciales del consejo de estado, la impugnación de la norma ante la sala tercera del supremo está cantada", ha asegurado. Por contra, ha añadido que si las incorpora, "la dimensión política y cuantitativa de su iniciativa va a quedar muy mermada".

El informe del órgano consultivo también cuestiona la intervención de las empresas públicas TRAXA y Correos en la gestión de las autorizaciones, al entender que "al no ser órganos administrativos, sino empresas públicas, deben reformularse con más calidad".

Malestar en Bruselas

La iniciativa del Ejecutivo tampoco ha sido bien recibida en la Unión Europea. Tal como ha recordado el periodista, el comisario europeo de inmigraciones, Magnus Brunner, advirtió que el permiso de residencia nacional "no autoriza a desplazarse por los demás países de la unión".

Europa Press Bandera de la Unión Europea en Bruselas

Bruselas muestra su preocupación porque el Gobierno español "no ha comunicado los detalles a la comisión ni ha habido previa negociación con los socios", en un asunto que se considera "extremadamente delicado" por el contexto de la guerra de Ucrania y la crisis energética. En este sentido, Zarzalejos ha concluido que el Gobierno "no está cuidando las relaciones con Bruselas".