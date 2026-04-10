"La atmósfera puede convertirse para la Artemis II en un muro, tienen que dar un botecito para entrar de forma correcta"

La misión Artemis II de la NASA encara sus horas más decisivas. Tras un viaje que ha vuelto a hacer historia, los cuatro tripulantes ya se dirigen a la Tierra para afrontar el momento más crítico de su regreso: la reentrada y el amerizaje. En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha analizado junto a Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, los enormes riesgos de esta maniobra final.

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Una bola de fuego a 40.000 km/h

La cápsula 'Orión' entrará en la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, lo que la convertirá en una auténtica bola de fuego. La fricción elevará la temperatura exterior a más de 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la que hay en la superficie del Sol. Según explica Alcalde, a esa velocidad el aire "puede convertirse en un muro", ionizando las moléculas a su alrededor y convirtiendo el gas en plasma.

Para evitar rebotar contra la atmósfera, la nave debe realizar una maniobra de alta precisión. Jorge Alcalde lo describe como si lanzáramos una piedra en un estanque: "dan primero un botecito y luego entra definitivamente la atmósfera". Este complejo movimiento, junto al desacople final del módulo de servicio europeo, dejará a la cápsula en manos de la física para su descenso sobre el océano Pacífico.

NASA La astronauta Christina Koch en el Artemis IIREMITIDA / HANDOUT por NASAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/4/2026

Historia, emoción y una 'fontanera espacial'

El viaje de la Artemis II ya es un hito en la carrera espacial, una gesta que abre una nueva era de exploración lunar. Sus tripulantes son los primeros seres humanos en orbitar la Luna en más de 50 años y han podido observar, como nunca antes, detalles inéditos de su cara oculta.

Durante estos diez días, las emociones han estado a flor de piel. Desde el espacio, el piloto Victor Glover lanzaba un mensaje de unidad: "esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que salir adelante todos juntos".

Y si queréis encontrar este cráter, mira hacia Glusco, y está justo al noroeste"

NASA Vista de la Luna y la Tierra desde la nave Artemis II

El momento más emotivo lo ha protagonizado el comandante Reid Wiseman. La tripulación le comunicó por sorpresa que habían bautizado un cráter lunar con el nombre de Carol, su esposa fallecida. "Y si queréis encontrar este cráter, mira hacia Glusco, y está justo al noroeste. Es un punto brillante en la luna, y nos gustaría llamarlo kárrol", anunciaron sus compañeros.

Estoy muy orgullosa de poder llamarme fontanera espacial"

La misión también ha tenido pequeñas incidencias, como un problema en el inodoro de la nave que se resolvió con pericia. La astronauta Cristina Koch, ya bautizada como la 'fontanera espacial', se encargó de la reparación. "Estoy muy orgullosa de poder llamarme fontanera espacial", aseguró, confirmando que "todos los sistemas están operativos".

La felicitación de Donald Trump

La proeza de la Artemis II ha merecido la felicitación de personalidades como Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos contactó con la tripulación para decirles que "han hecho que toda América se sienta realmente orgullosa". Además, se aventuró a pronosticar su siguiente gran reto: "Ustedes harán el gran viaje a Marte, y eso será muy emocionante".

A falta de escasas horas para el desenlace, la tripulación se prepara para el amerizaje, previsto para las 2:07 de la madrugada (hora española) en aguas del Pacífico, frente a la costa de San Diego. El mundo contiene la respiración ante el regreso a casa de los exploradores que nos han vuelto a acercar a la Luna.