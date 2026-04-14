Lucía, pescadera, tenía contratadas a 5 personas en el mercado y hoy sólo trabajan ella y su marido, que están a punto de jubilarse: "En 2025 cerró un comercio cada hora"

La sangría del pequeño comercio en España ha alcanzado un punto crítico. Según ha explicado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', el año pasado se cerraron más de 13.500 tiendas, lo que equivale a que un comercio bajó la persiana cada hora. Una situación que la experta ha calificado como la "tormenta perfecta" para miles de pequeños empresarios y autónomos.

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Las causas de la tormenta perfecta

García de la Granja ha detallado los cuatro factores principales que están detrás de esta crisis. En primer lugar, destaca la falta de relevo generacional. Un ejemplo es la historia de Lucía, una pescadera de 64 años de San Sebastián que, junto a su marido, está a punto de jubilarse sin que nadie continúe el negocio familiar que en su día llegó a tener cinco empleados.

En segundo lugar, la periodista apunta al incremento de los costes laborales, que han subido un 28% en la última década sin un aumento correlativo de la productividad. Esta situación, explica, provoca que "se reduce el margen de beneficio, se limita la capacidad de inversión y, a largo plazo, pues se ven obligados a cerrar".

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la tercera causa. Muchos negocios no pueden trasladar este aumento de costes a los precios finales sin arriesgarse a perder clientes. Como consecuencia, el paso previo al cierre suele ser "reducir plantilla o congelar contrataciones", según ha señalado García de la Granja. Finalmente, la competencia desigual con grandes plataformas y cadenas de distribución completa este escenario adverso.

EFE Carlos Cuerpo, ministro de Economía

Un futuro sin plan de sucesión

Los sectores más vulnerables ante esta crisis son la hostelería, el comercio y los servicios. A pesar de que las asociaciones de empresarios recomiendan una planificación temprana del relevo para mejorar la supervivencia, los datos son preocupantes. Pilar García de la Granja ha alertado de que "más del 70% de los propietarios no tienen un plan de sucesión", a pesar de que un tercio de los dueños de pymes se jubilará en la próxima década.

Más del 70% de los propietarios no tienen un plan de sucesión" Pilar García de la Granja Experta económica

Esta falta de planificación pone en grave peligro la continuidad de miles de empresas y, con ellas, 600.000 puestos de trabajo cada año. Curiosamente, la tasa de supervivencia de los negocios varía según la generación que los dirige: es del 77% para la primera generación, sube al 81% para la segunda y alcanza el 84% en manos de la tercera generación.

La España rural, la más afectada

El presentador, Jorge Bustos, ha destacado que el cartel de "cierre por jubilación" es habitual en las ciudades, pero la situación es aún más grave en el entorno rural. En la España rural, el pequeño comercio está compuesto principalmente por microempresas y autónomos que emplean a una parte fundamental de la población activa.

García de la Granja ha aportado un dato revelador: en las 6.650 localidades rurales que existen en el país, el sector servicios es el motor de la actividad económica. Solo en Castilla y León, por ejemplo, el pequeño comercio da empleo a 130.000 personas. Por ello, las organizaciones locales "piden a gritos un plan", y aunque muchos ayuntamientos ofrecen ayudas, la solución real, concluye la experta, "pasa por un plan para la España rural".