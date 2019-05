El tremendo 'zapatazo' de Inés Arrimadas que dejó a Irene Montero sin palabras

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y la 'número dos' de Unidas Podemos, Irene Montero, no es la primera vez que coinciden en un debate en los medios de comunicación y terminan respondiéndose de forma aireada.

Uno de los últimos 'encontronazos' fue justo antes de las elecciones generales. Ocurría en un debate de La Sexta Noche, el pasado sábado 13 de abril. Las representantes femeninas de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos estuvieran sentadas frente a frente para debatir las diferentes propuestas.

Uno de los temas principales fue Cataluña. La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos en el Congreso relacionó la pluralidad y la diversidad de España con la necesidad de ser generosos con los presos políticos.

Mencionó en varias ocasiones la Constitución. Sería un adelanto de lo que ocurriría con Pablo Iglesias más adelante en los debates de televisión. “Yo me he cogido la Constitución, que dice que en España hay diferentes nacionalidades y regiones que la integran y que hay que respetar la autonomía”.

Sobre los líderes catalanes presos, Montero adirmó que si tienen que “rendir cuentas” ante la Justicia, que lo hagan, pero que “un señor como Junqueras” se pueda pasar 25 años en la cárcel por un ejercicio de desobediencia masiva....”.

Inmediatamente respondió la portavoz nacional de Ciudadanos para decirle que olía a “indulto”. “Verla a usted defender la Constitución es, como ahora que estamos en Semana Santa, ver a Herodes dando lecciones de protección infantil”, sentenció ante la muda respuesta de la de Unidas Podemos.

De igual forma, Inés Arrimadas también tuvo algún que otro 'roce' con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a quien le preguntó en varias ocasiones “¿No va a indultar a los políticos presos catalanes?”. Pero nunca obtuvo respuesta.

Inés Arrimadas a María Jesús Montero: “Puede usted asegurar q @sanchezcastejon No va a indultar a los políticos presos catalanes?” La Ministra del @PSOE ...NO SABE NO CONTESTA #L6NelDebate pic.twitter.com/6TjxRUXOXu