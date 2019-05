El incómodo y tenso momento de Errejón con Vox que duró “muchas horas”

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha arremetido este domingo contra sus contrincantes políticos llamando "flipados y bufonetes" a los dirigentes de Vox, criticando la campaña madrileña de Ciudadanos (Cs) y asegurando que el PP colocó a Isabel Díaz Ayuso como candidata regional para "cerrar y apagar la luz" en la Comunidad.

En un mitin con candidatos de su partido a las Alcadías del sur de la región, Errejón ha dicho que Vox "no parar de pinchar y dejar sitios vacíos" en sus actos porque son "unos bufones" y porque a al gente "le importa más las residencias de mayores que las pistolas, las pensiones que los caballitos de los señoritos".

El pasado 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar una de las fotos más anecdóticas en Madrid. Íñigo Errejón se vio obligado a sentarse junto a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad.

El ex número dos de Podemos ha explicado este sábado en La Sexta Noche que el “protocolo” hizo que tuviera que sentarse entre Montasterio y Díaz Ayuso, la candidata del PP.

"Las podían haber puesto a ellas juntas que seguramente tenían mucho más que hablar. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, eso no significa hacerse amigo”, afirmó con ironía.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que también se encontraba en el mismo plató, puntualizó que “tampoco se habla tanto en esos actos”.

Errejón siguió con su discurso: “No encuentro una sola idea que me junte a la gente de Vox. Yo estoy orgulloso de la España que tenemos. No quiero retroceder a aquella en la que mis padres tuvieron que luchar para que tuviera libertad. La gente ha votado que le importa mas las pensionas que las pistolas. Y sí, he tenido mejores asientos en mi vida”, sentenció.