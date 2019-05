La imagen que avergüenza a Podemos por esta decisión de Carmena y Errejón

Un reggaeton como banda sonora de la campaña electoral de Más Madrid vaticina que "palma la derecha" porque "el PP lo ha hecho fatal" y que no basta con conseguir la Alcaldía, dado que también se necesita la Comunidad, con el candidato Íñigo Errejón al frente.

La alcaldesa y candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Manuela Carmena y el aspirante a presidir la Comunidad, Íñigo Errejón, llamaron en el arranque de la campaña a votar "bonito" y "con ganas" para que la derecha no pase en Madrid, en unas elecciones con el "riesgo" de un Vox que califica al progreso de dictadura.

En un acto presentado en Orcasitas, un barrio del sur de Madrid, Errejón aseguró que a los socialistas les faltan "un poquito de ganas", "reprís" y "pasión" para echar a los 'populares'.

No tuvieron ni una palabra sobre Podemos. El ex número dos del partido de Iglesias ya ha dicho en más de una vez que se fue porque “no tenía más alternativa”. “Durante mucho tiempo estuve callado, tenía una relación de responsabilidad y eso significaba aguantar carros y carretas”, dijo en una entrevista con Ana Rosa Quintana.

La Secretaria de Organización de Podemos en Madrid, Maby Cabrera, ha subido una foto a la red social Twitter que ha hecho saltar todas las alarmas. En ella se puede ver unos carteles de la campaña de Caremna y Errejón pegados encima de unos de Unidas Podemos.

“Unidas Podemos no es vuestro enemigo, Errejón”, escribió. Cabrera insinuó que estas cosas “son una falta de respeto” y pone “triste” a los militantes que dedican esfuerzos pegando carteles para intentar “echar” al PP.

UNIDAS PODEMOS no es vuestro enemigo @ierrejon



Estas cosas son una falta de respeto. Ponen triste a los militantes que dedican esfuerzos pegando carteles para intentar echar al PP �� pic.twitter.com/RQNBQbpIBp — Maby Cabrera Sevilla (@CabreraMaby) 11 de mayo de 2019

Hasta incluso el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha pronunciado en sus redes. Ha escrito una frase lapidaria: “Pues vaya con la izquierda amable”.

Pues vaya con la izquierda amable. https://t.co/WhnvwHRn0m — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 11 de mayo de 2019

Hubo una única tuitera que salió en defensa de Manuela Carmena. “Era un cartel de las pasadas elecciones. Cuando se acaban unas elecciones hay que limpiar para dejar paso a las siguientes y si no se hace, pues se pega encima. No va mas allá”, escribió.

Era un cartel de las pasadas elecciones. Cuando se acaban unas elecciones hay que limpiar para dejar paso a las siguientes y si no se hace pues se pega encima. No va mas allá — Manuela (@ManuelaBCadenas) 12 de mayo de 2019

No era la única foto que dañaba la imagen de Podemos. Otro simpatizante del partido subía este tuit con la cara del candidato socialista y con el cartel de Unidas Podemos roto y boca abajo. En cambio, el de Manuela Carmena seguía impoluto.



Fue la gota que colmó el vaso. Las reacciones sucedieron en cadena. Numerosos militantes, simpatizantes y candidatos de Podemos no dudaron en responder ante unas imágenes que han causado un malestar generalizado:

Para que veamos de lo que son capaces la panda de Errejón con tal de vivir de la mamandurria, destrozan lo del opositor. — Juan... (@_Juan__A) 12 de mayo de 2019

No tienen verguenza estos de la nueva derecha vestidita de Carmena y @Ierr — labuhardilla68 (@labuhardilla68) 11 de mayo de 2019

Esta "parejita éxito" ha seguido el mismo cursillo que Díaz Ayuso ?

Estemos profundamente preocupados. (Al menos). pic.twitter.com/QR5KCbSnJd — @ Hugo Cornejo ������������ (@HugoCor94275268) 11 de mayo de 2019

Al que traiciona a su partido y a las bases que lo votaron, como se le llama?? — Lolamontavez (@lolamontavez) 11 de mayo de 2019

Qué dolor más grande! Mentiría si dijera q me sorprende,en cada acto,cada declaración muestran su verdadera clara. Yo me hago cargo de la parte q me toca de culpa, x el apoyo y hasta cariño dado. — Liana Hegui�� (@LianaEHE) 12 de mayo de 2019

