El tuit que desconcertó a Pérez-Reverte: “¿Me está diciendo a mí esa gilipollez?”

Altas autoridades y la ciudadanía española se han unido este sábado en la emoción para dar el último homenaje al defensor de la democracia que fue Alfredo Pérez Rubalcaba y a su legado por la libertad.

Los Reyes este viernes y los Reyes eméritos este sábado visitaron en el Congreso de los Diputados la capilla ardiente del histórico dirigente socialista, parlamentario de larga trayectoria, ministro con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero, vicepresidente del Gobierno, portavoz socialista en la Cámara, líder del PSOE...

Son tantos los cargos que ha tenido Rubalcaba y tanta su influencia que han quedado en segundo plano las ausencias (Vox, ERC, entre los partidos) o la del expresidente José María Aznar, el único que no se ha dejado ver por el Congreso porque sí han estado José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Mariano Rajoy. A los tres les ha unido la emoción por la pérdida de una persona con "sentido de Estado", "inteligente", "brillante", "conversador" "inigualable" y "muñidor de consensos" son algunas de las palabras que le han dispensado estos días las autoridades y los ciudadanos que han visitado el Congreso.

Hasta el escritor Arturo Pérez-Reverte quiso dedicarle una cita del periodista Ignacio Camacho en la que decía: “Que esa clase de políticos se haya quedado antigua es la mejor razón para desconfiar de los modernos”.

La mejor frase de hoy sobre Rubalcaba la ha escrito Ignacio Camacho:

"Que esa clase de políticos se haya quedado antigua es la mejor razón para desconfiar de los modernos". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 11 de mayo de 2019

Reverte, que tiene más de dos millones de seguidores en la red social Twitter, recibió numerosas respuestas. Pero hubo una que le llamó la atención.

El usuario y abogado, así se define, Miguel Losada le contestó que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil “no hicieron nada, absolutamente nada para acabar con ETA”. “Solo pusieron sus muertos, incluso los de sus niños. Solamente los políticos del PSOE y del PP consiguieron acabar con el terrorismo”, añadió.

Todos lo sabemos. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil no hicieron nada, absolutamente nada para acabar con ETA. Solo pusiero sus muertos, incluso los de sus niños. Solamente los políticos del PSOE y del PP consigueron acabar con el terrorismo. — Miguel Losada Terrón (@LosadaTerron) 11 de mayo de 2019

El escritor no dudó el reprocharle que no era el destinatario de ese tuit. “Disculpe mi desconcierto, estimado señor... ¿Se ha equivocado de destinatario para su tuit o me está diciendo a mí esa gilipollez?”, sentenció.