Álvaro Sáez sobre el cuidado de las personas mayores: "Con dignidad Infinita"

Atento a este dato. España ha pasado de la explosión de natalidad registrada en los años 60 conocida como "baby boom" a un progresivo aumento de la edad media de la población de forma que 2 de cada 10 personas tienen más de 65 años en nuestro país y se calcula que la cifra siga aumentando para situarse en 3 de cada 10 en 2030.

La esperanza de vida crecerá también hasta mitad de siglo y ya hoy hay más de 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, un cambio demográfico importante que según los expertos consultados por COPE que impactará en nuestras vidas además de obligarnos a repensar fórmulas que garanticen el estado de bienestar.

Pero realmente la pregunta es ¿cómo cuidamos de nuestros mayores? Hace poco se presentó en la Fundación Pablo Sexto el texto en español de un documento con origen en italia que surgió a raíz: Hablamos de La Carta de Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad”. Reconozco que el termino “Derecho de Personas Mayores” no me acaba de convencer, porque los derechos que están incluidos no son por ser mayor, es por ser hombre hecho a y imagen y semejanza de Dios, y por tanto, con Dignidad Infinita.

Esta carta que nace a petición del Gobierno Italiano de Mario Dragi puso en frente a Vicenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida...para que la iglesia aportara su visión certera sobre la posición que deben ocupar las personas mayores en nuestra sociedad..Una carta que, por ejemplo, cuestiona el actual modelo asistencial de las residencias.

Esto decía Paglia al presentar esa carta hace un par de meses en Madrid. Pero sobre todo, es una carta que invita, y así nos lo hizo saber, a redescubrir una nueva responsabilidad en todas las edades”. Y eso pasa también porque los ancianos sean conscientes de que son sujetos políticos, aporten activamente y redescubran una nueva vocación.

Y, por supuesto, quien es consciente de esta realidad y la necesidad de promover el diáologo entre generaciones para valorar la tercera edad en todos los ámbitos es el Papa que mañana, y luego nos lo contará Eva Fernández desde el Vaticano, reunirá a seis mil abuelos, ancianos y nietos para redescubrir el patrimonio de los mayores.