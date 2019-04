El tremendo corte de Inés Arrimadas a Irene Montero en pleno debate

Las candidatas a diputadas María Jesús Montero (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Irene Montero (UP), Inés Arrimadas (Cs) y Rocío Monasterio (Vox) han participado este lunes un debate organizado por 'El Confidencial' donde se han repasado los aspectos más destacados de la actualidad política con la mirada fija en las elecciones generales del 28 de abril.

Las representantes de Unidos Podemos y Ciudadanos han sido las dos más activas en dicho debate y han dejado además un momento de máxima tensión.

La candidata de Unidas Podemos en Madrid ha defendido el rol de su partido en los "logros sociales" del Gobierno. "Hasta ahora la economía no se ha hundido, pese a que la derecha dijo que iba a ocurrir al actualizar las pensiones y subir el salario mínimo". Algo en lo que no ha coincidido Arrimadas, que considera que no han hecho "ni una propuesta concreta", solo "mucho diagnóstico, los problemas y la vivienda".

"Yo vivo de alquiler en un 'pisito' en Barcelona y no veas cómo me han subido el alquiler", le ha dicho Arrimadas. Montero no ha tardado ni dos segundos en replicar y la ha dicho: "Ojalá 'las cloacas' nunca publiquen la dirección de tu vivienda, te aseguro que lo deseo de corazón".

Arrimadas ha recogido el guante y le ha espetado: "Yo no le digo a la gente dónde tiene que vivir y luego hago todo lo contrario". La líder de Ciudadanos se refería asi a la compra del casoplón de Galapagar donde actualmente viven Iglesias y Montero junto a sus dos mellizos.

Ante esta afirmación, Montero ha reiterado que ojalá nunca se publique la dirección de tu vivienda y que a ella no le han regalado nada. Por último, , Arrimadas ha señalado: "Ojalá no tengas que ir como una diputada con escolta cada vez que vas al pueblo de tu marido".