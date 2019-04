Las redes arden con Pedro Duque por lo que ha dicho sobre el ataque a Cayetana Álvarez de Toledo

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha calificado como "inaceptables" los incidentes producidos este jueves en la Universitat Autónoma de Barcelona cuando varias decenas de estudiantes han intentado impedir la celebración de un acto de la candidata del Partido Popular al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

Estamos hablando de los ataques que se han vivido este jueves cuando unos 200 estudiantes han intentado boicotear un acto de Álvarez de Toledo en la Universitat Autónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallès. La candidata ha logrado entrar en la sala de la Plaza Cívica ayudada por escoltas y Mossos d'Esquadra.

Para acceder ha atravesado entre forcejeos el grupo de estudiantes, lo que ha causado los momentos de más tensión, y una vez dentro, una veintena de Mossos han custodiado la entrada. A la salida del acto, los concentrados han arrojado botes de humo contra la candidata y sus acompañantes, aunque no han sido alcanzados.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, el ministro Pedro Duque ha defendido que "la universidad tiene que ser un espacio abierto a todos los puntos de vista".

"Los incidentes que han tenido lugar esta mañana en la UAB durante la visita de la candidata del PP por Barcelona son inaceptables", ha escrito también el titular de Universidades en la red social.

Algo aparentemente sensato si no fuera porque numerosos usuarios no han tardado en reprocharle que el anuncio lo ha hecho "tarde", como casi "siempre”.

Al ministro le piden más contundencia con sus respuestas y menos tuits “para quedar bien” ante unos hechos tan graves.

No encajas en un gobierno de gente tan incompetente y sin vergüenza. Está bien que escribas aquí un tweet way chachi pirulí, pero no macho. Mandan a unos antidisturbios a que repartan unas buenas dosis de ley con la goma y se acabó la tontería de una vez. Cabestros.