Podemos 'prohíbe' a Yolanda Díaz futuros cambios en Moncloa y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Los posibles cambios en el ala morada de Moncloa abren una disputa entre Yolanda Díaz y la cúpula de Podemos

Cézaro De Luca / Europa Press

A pesar de que Yolanda Díaz no acometiese cambios en las carteras dirigidas por Unidas Podemos, la vicepresidenta ha dejado la puerta abierta a que estos cambios se produzcan en un medio o largo plazo. Este lunes ha querido dejar en el aire esa posibilidad, que es algo que puede abrir un pequeño cisma en la formación morada.

La mesa confederal de Unidas Podemos ya ha dejado claro a Yolanda Díaz en más de una ocasión que debe evitar cualquier tipo de cambio en el sector morado del Consejo de Ministros, algo que va en contra de las declaraciones pronunciadas este lunes por Díaz: que ha dejado caer que los cambios no se han producido porque ella no quiera hacerlos, sino porque no tiene ninguno en mente en estos momentos.

2. Ábalos deja la Secretaria de Organización del PSOE tras los cambios en Moncloa y Lastra toma las riendas

Ã"scar Cañas / Europa Press

El hasta ahora secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha renunciado a este cargo en una carta dirigida tanto al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la Comisión Ejecutiva Federal. Ábalos será sustituido en esa responsabilidad por el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán.

Tras ser relevado al frente del Ministerio de Transportes el pasado sábado por Sánchez dentro de su remodelación ministerial, fuentes cercanas a Ábalos avanzaron que en los próximos días decidiría su futuro en el partido.

3. El juez imputa al tesorero y a la gerente de Podemos en el 'caso niñera'

El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación 'morada', Rocío Esther Val, en el denominado 'caso niñera', en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos, ahora asesora del Ministerio, como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.

En un auto el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados a De Frutos y Val el próximo 19 de julio a las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. La decisión del juez llega después de que la Fiscalía pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron los que "ordenaron el pago" y, por tanto, "en su garantía deben ser oídos como investigados".

4. La 'quinta ola' gana terreno y las CCAA se amparan en la vacunación y las restricciones para doblegar la curva

EFE/Rodrigo Jiménez

La quinta ola acecha a España desde las sombras y esta vez lo está haciendo a través de la 'explosión' de contagios e incidencia entre los jóvenes. Esto ha empujado a las comunidades a tomar nuevas medidas restrictivas después de haberse adelantado a su relajación.

Ahora, cuando el ascenso de la curva parece ya imparable, son cada vez más autonomías las que se han lanzado a decretar nuevas restricciones para poder frenar una quinta ola que parece ya inevitable, y que parece estar relativamente 'bajo control' gracias a las medidas que aún continúan en vigor y la campaña de vacunación contra el coronavirus, que desde finales de diciembre de 2020 no ha hecho más que aumentar su ritmo.

5. Calma tensa en una Cuba sin internet tras las protestas masivas del domingo

Cuba amaneció este lunes en una tensa calma, sin servicio de internet móvil y con fuerte presencia policial en las calles de La Habana un día después de que miles de cubanos salieran a las calles a protestar contra el Gobierno en medio de una aguda crisis económica y sanitaria. El "apagón" de los datos dificulta conocer a ciencia cierta lo que ocurre a lo largo de la isla, pero hasta las 15.00 hora local no se habían reportado ni difundido imágenes de nuevas manifestaciones.

Por ello, la imagen del día la protagonizaron las decenas de mujeres que se concentraron ante comisarías de policía como la de la calle Zanja, en La Habana, para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos y allegados arrestados o desaparecidos durante los sucesos del domingo.