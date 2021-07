Los posibles cambios en el ala morada de Moncloa abren una disputa entre Yolanda Díaz y la cúpula de Podemos

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez dará sus primeros pasos en el Consejo de Ministros que se celebrará este mismo martes, después de que el pasado lunes los nuevos titulares, anunciados por Sánchez el pasado fin de semana, prometiesen sus cargos ante el Rey de España en el Palacio de la Zarzuela.

Tras esta remodelación, el Gobierno de coalición comienza una nueva etapa que se quiere aislar de forma directa de la anterior, marcada por la pandemia y el desgaste político que sufrieron ciertos nombres que parecían que nunca se iban a separar de la sombra de Pedro Sánchez, algunos de los más destacados han sido José Luis Ábalos o Carmen Calvo, mano derecha del presidente Sánchez hasta hace unas horas.

Con su marcha, y la de otros nombres como Laya o Campo, Pedro Sánchez ejecuta una remodelación del ala socialista del Gobierno que tiene un importante carácter futurista y de partido, ya que el próximo otoño se ejecutará una remodelación integral del Partido Socialista de cara, sobre todo, a las citas electorales de los próximos años. Por ello ha sido muy relevante que todos los cambios se hayan producido en el ala socialista, dejando intacta la bancada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

Este hecho llama, mucho más, la atención después de que la pasada semana cogiese mucha fuerza la posibilidad del que todavía, ministro de Consumo, Alberto Garzón, dejase su cartera tras sus polémicas declaraciones sobre el consumo de carne en nuestro país y la contundente respuesta de Pedro Sánchez, dejando clara una discrepancia que en otras circunstancias podrían haber costado un ministerio.

Pero la realidad es que el lado de Unidas Podemos tiene una dirección única e indivisible dirigida por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder gubernamental de Unidas Podemos en la coalición.

Tras estos movimientos de Sánchez, y después de conocer con se ha cocinado la remodelación, ha quedado bastante claro que la política gallega es la única que puede decidir el futuro de los ministros de Unidas Podemos y sus confluencias en el Palacio de la Moncloa, algo que el día de mañana puede abrir una nueva brecha con el ala partidista de la formación morada pilotada por Ione Belarra en primer lugar y por Irene Montero en la sombra.

Podemos cierra la puerta a Díaz a futuras remodelaciones

A pesar de que Yolanda Díaz no acometiese cambios en las carteras dirigidas por Unidas Podemos, la vicepresidenta ha dejado la puerta abierta a que estos cambios se produzcan en un medio o largo plazo. Este lunes ha querido dejar en el aire esa posibilidad, que es algo que puede abrir un pequeño cisma en la formación morada.

La mesa confederal de Unidas Podemos ya ha dejado claro a Yolanda Díaz en más de una ocasión que debe evitar cualquier tipo de cambio en el sector morado del Consejo de Ministros, algo que va en contra de las declaraciones pronunciadas este lunes por Díaz: que ha dejado caer que los cambios no se han producido porque ella no quiera hacerlos, sino porque no tiene ninguno en mente en estos momentos.

"En absoluto", con esta frase ha querido dejar claro que ningún ministro de Podemos tiene asegurada su continuidad permanente en el Ejecutivo. "Ya veremos que pasa de aquí en adelante", ha señalado en relación con el futuro de los cuatro ministerios morados (Igualdad, Universidades, Consumo y Derechos Sociales y Agenda 2030).

Tras sus declaraciones, el ala partidista de Podemos ha salido al paso y ha señalado que cualquier intención de Díaz de remodelar a sus ministros podría provocar a la vicepresidenta complicaciones de cara a su candidatura a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del año 2023, y para justificar la postura del partido han defendido que con la salida de Iglesias y la incorporación de Belarra al Ejecutivo ya se han producido cambios importantes en el seno del segundo partido de la coalición, según ha explicado la portavoz estatal de Podemos Isa Serra.

Como fruto de las declaraciones de Serra y Díaz se abre la primera disputa entre el ala gubernamental de Podemos y el ala partidista, dos facciones generadas después de que Pablo Iglesias decidiese abandonar su cargo en el Gobierno y depositase en Yolanda Díaz toda la responsabilidad de liderar las políticas de Podemos en la coalición.

En el otro lado, la posibilidad de que Díaz no pudiese presentarse a la secretaria general del partido hizo que esta 'separación de poderes' se hiciese más latente con el nombramiento de Ione Belarra como líder de la formación morada.

El principal reto de Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros

Si se producen estas remodelaciones, queda claro que no serán en un corto plazo, por lo que el principal papel de Díaz en el Consejo de Ministros será buscar la concordia entre los planteamientos de Unidas Podemos y los deseos políticos del ala socialista, donde desde este pasado lunes tendrá mucho más poder Nadia Calviño, peso pesado del Partido Socialista en Moncloa y una de las voces más críticas con los planteamientos morados, sobre todo dirigidos por Pablo Iglesias, en la primera parte de la legislatura.

Además, tras la renovación de Sánchez, todavía hay más ministros que no conjugan demasiado con la forma de hacer política de Unidas Podemos, algunos de esos nombres son Margarita Robles, José Luis Escrivá, Luis Planas o incluso el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.