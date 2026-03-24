El jaque mate de Juanma Moreno a Sánchez al convocar elecciones en Andalucía: la clave del adelanto para que no coincidan con las generales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo domingo 17 de mayo. Este leve 'adelanto técnico' de varias semanas ha sido justificado por el presidente como la "fecha idónea" para garantizar "la mayor participación posible".

Moreno tiene previsto firmar este mismo martes el decreto de disolución del Parlamento para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con este paso se activan los plazos legales del proceso electoral, que establecen 54 días desde la convocatoria hasta la jornada de votación.

Un movimiento estratégico en clave nacional

La decisión es, en realidad, un movimiento de gran calado estratégico. Al fijar la fecha, Moreno bloquea la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para el mismo día, ya que la ley impide hacer coincidir los comicios si uno de ellos ya está convocado. Este movimiento, calificado como un 'jaque mate', busca asegurar que la campaña se centre exclusivamente en el marco andaluz. Solo una convocatoria de generales las haría coincidir, algo que no se plantea en La Moncloa.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

De esta forma, el presidente andaluz desactiva la principal arma que tenía Sánchez: la nacionalización de la campaña. Hacer coincidir ambas citas electorales habría aumentado la participación, un escenario que históricamente favorece a la izquierda, y habría centrado el debate en asuntos nacionales, convirtiendo la elección en un duelo entre Sánchez y Feijóo en lugar de una evaluación de la gestión de la Junta.

Van a ser la clave, las elecciones autonómicas que más se van a leer en clave nacional"

La relevancia de esta cita es máxima. Como ha señalado el periodista Ángel Expósito, "van a ser la clave, las elecciones autonómicas que más se van a leer en clave nacional". El peso demográfico de Andalucía y la presencia de María Jesús Montero como candidata socialista, quien es también vicepresidenta del Gobierno, refuerzan esta lectura y explican la efectividad de presentar a la vicepresidenta.

Un calendario calculado al milímetro

El calendario electoral también se ha diseñado para no interferir con las grandes citas festivas de la comunidad. La campaña electoral comenzará el 1 de mayo, una semana después de la Feria de Abril de Sevilla, y la votación tendrá lugar justo el fin de semana previo a la romería del Rocío.

El entorno del Gobierno autonómico considera que el escenario actual es favorable para el Partido Popular. A la situación de debilidad de Vox por sus tensiones internas se suma que los sondeos que maneja el Ejecutivo apuntan a que el PSOE andaluz no revierte su tendencia a la baja, lo que anticipa un escenario de incertidumbre para los socialistas.

He transmitido mi decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo"

EFE El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

El anuncio se ha realizado en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. "He transmitido mi decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo", ha afirmado Moreno, en una convocatoria de elecciones para el 17 de mayo que marca el inicio de la precampaña. Tras la votación, el nuevo Parlamento deberá constituirse a mediados de junio para iniciar el proceso de investidura.