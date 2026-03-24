Los hermanos del caso Francisca Cadenas, agredidos físicamente en prisión: Nacho Abad explica los motivos del ataque

El periodista experto en sucesos, Nacho Abad, ha repasado en el programa 'Herrera en COPE' las últimas novedades sobre el caso de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos hace ya nueve años, tras la detención de los hermanos Julián y Manuel. Una de las novedades es que ambos han sido agredidos en prisión por otros reclusos, según ha relatado el periodista. Al parecer, existe una "ley" interna en la cárcel contra los presuntos agresores sexuales, y aunque no hay una imputación formal por este delito, la sospecha sobre el móvil del crimen ha provocado el ataque.

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Las claves de una noche fatídica

Para entender el caso, Abad reconstruye los momentos previos a la desaparición. Francisca Cadenas, de 59 años, estaba en casa con su marido, Diego, y dos de sus tres hijos, José Antonio y Diego. Tras acompañar a una familia a la que cuidaba a su coche, Francisca desapareció en cuestión de minutos. Diez minutos después, su hijo José Antonio ya la estaba buscando por la calle, visiblemente nervioso.

Desde el primer momento, las sospechas del hijo se centraron en uno de los ahora detenidos. Según relató José Antonio en sus primeras declaraciones, fue a la casa del vecino, Julián, y este tardó en abrir. "He pegado en la puerta del vecino de la calle Nueva, del número 3, del negro, y ha salido Julián muy nervioso y me ha contestado que no ha visto a mi madre, después me ha cerrado la puerta", contó entonces el hijo de Francisca. La insistencia fue tal que llegó a decir a los vecinos que lo había visto sudoroso y muy nervioso.

He visto a Julián sudoroso y muy nervioso, como de haber hecho un gran esfuerzo" José Antonio Hijo de Francisca Cadenas

El nerviosismo y las contradicciones

El hijo de la desaparecida, José Antonio, explicó a la Guardia Civil que, antes de abrir, escuchó a Julián "resollando y intentando controlar la respiración". Su convicción era tan fuerte que, según ha recordado Nacho Abad, "cogió una especie de paraguas y le dice a su padre que se va a reventar la puerta de Julián", convencido de que su madre estaba secuestrada dentro. Fue su propio padre quien tuvo que detenerlo.

Las contradicciones de los hermanos comenzaron esa misma noche. Nacho Abad ha destacado que, mientras Julián declaró haberse encontrado con José Antonio en la calle, este último siempre mantuvo que llamó a su puerta. Además, Julián fue el único vecino que no estaba en la calle cuando llegó la Guardia Civil y, al principio, se negó a que los agentes entraran en la casa. Su hermano mayor, Manuel, tuvo que intervenir para que accedieran.

EFE La localidad pacense de Hornachos

Durante el registro inicial, los hermanos impidieron la entrada a una habitación alegando que su tío dormía y no abrieron unas compuertas bajo la escalera porque, según ellos, "estaban estropeadas". Otra de las grandes incongruencias, según Abad, es que Julián aseguró haberse metido en la cama y no oír nada, pero cuando su hermano le llamó para que saliera a hablar con la Guardia Civil, tardó solo 15 segundos en aparecer, un tiempo que los investigadores consideran insuficiente para vestirse, lo que sugiere que mentía.