Inma Gutiérrez, agraciada con el Gordo en Villamanín: "Voy a cobrar casi 119.000 euros, cuando antes eran 129.000; tuvimos que renunciar al 10% pero yo estaba encantada con lo que fuera"

Este martes ha comenzado el cobro del Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín (León), poniendo fin a una pesadilla que ha durado meses. Los vecinos agraciados con el número 79.432 finalmente recibirán su dinero tras un angustioso proceso provocado por un error millonario. Inmaculada Gutiérrez, una de las premiadas, ha relatado en 'Herrera en COPE' cómo se ha vivido la situación en este municipio de menos de 900 habitantes, que hoy ve la luz al final del túnel.

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De la euforia a la pesadilla millonaria

La historia comenzó con la inmensa alegría del sorteo, cuando la comisión de fiestas, formada por 15 jóvenes, repartió la suerte con 450 participaciones. Sin embargo, la euforia se transformó en pánico en cuestión de horas al descubrirse que se habían vendido por error 50 papeletas de más, sin el respaldo de un décimo real. Este fallo generó un agujero de 4 millones de euros en bruto, que tras impuestos se quedaba en 3.280.000 euros que la asociación no tenía.

La situación derivó en una profunda crisis en el pueblo, con angustia, pánico, noches en vela y ataques de ansiedad entre los organizadores, que temían incluso ir a la cárcel. La tensión dividió a los vecinos, creando escenas muy preocupantes y rompiendo la convivencia. Inmaculada Gutiérrez, vecina y premiada, ha confesado la dureza del proceso, pero hoy se siente exultante.

EFE Reunión de la comisión gestora Lotería de Navidad en Villamanin (León)

Un acuerdo para salvar la paz social

A finales de diciembre se empezó a negociar una solución para evitar la ruina de los jóvenes y restaurar la calma. Se propuso un acuerdo: cada premiado aceptaría de forma voluntaria una quita del 10% de su premio. Además, los miembros de la comisión de fiestas renunciaban a todo lo que les correspondía. Gracias a este pacto, este martes ha comenzado el reparto de más de 26,5 millones de euros.

Inmaculada, poseedora de dos papeletas, cobrará casi 119.000 euros en lugar de los 129.000 que le habrían correspondido. Pese a la renuncia, se muestra satisfecha y fue de las primeras en aceptar: "Yo desde antes de entrar a la reunión ya dije que yo estaba encantada, me tocaban 124.000 o lo que fuera. Yo me registré el primer día, lo tenía claro y digo, yo me quito del medio cuanto antes".

La premiada ha defendido a los jóvenes organizadores, asegurando que no hubo mala intención y que todo se debió a un error humano con un talonario que guardaron y olvidaron. "Esto es como cuando tú guardas una cosa muy bien para luego encontrarla y luego no la encuentras. Nos ha pasado a todos", ha explicado en COPE, exculpando a la comisión.

EFE Vecinos de Villamanin (León), registran boletos de la Lotería de Navidad de la comisión de fiestas

El pueblo que supo arreglar el lío

Aunque la herida sigue abierta, la llegada del dinero ha traído tranquilidad. "Yo creo que el dinero atenúa muchos dramas", ha afirmado Inmaculada, quien ha confirmado que los miembros de la comisión "están mucho más tranquilos". La mayoría de los vecinos han seguido el proceso, aunque con algunas resistencias, ya que "hace 3 semanas estaban muy preocupados porque había semanas que no se ha registrado nadie".

Pese a todo, el acuerdo no ha sido unánime. Hay 6 papeletas cuyos dueños no han aceptado la quita y podrían emprender acciones legales. Inmaculada resume la cadena de infortunios con una frase contundente: "Si aquí algo pudo salir mal, salió mal". A pesar de los obstáculos, celebra el desenlace y el espíritu del municipio.

Con esta frase, Inmaculada resume el sentir de una localidad que ha sabido sobreponerse a una crisis sin precedentes. Su deseo es que Villamanín sea recordado por su capacidad para encontrar una solución. Como gesto de agradecimiento, ha invitado a todo el equipo de 'Herrera en COPE' a visitar el pueblo "para que llevéis un propósito también de Villamanín vosotros en vuestro corazón".